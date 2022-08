Bisnis Digital Melesat 24% Selama Pandemi Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan hasil riset Frontier Technology dan Netcore Cloud yang dirilis pada pertengahan Agustus 2022, aktivitas bisnis digital mengalami lonjakan cukup tinggi selama masa pandemi. Secara global, bisnis digital terutama marketing technology (Martech) tumbuh sebesar 24%, dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 10 triliun.

CEO dan Founder Frontier Group, Handi Irawan menyebutkan, secara keseluruhan Martech yang mencakup digital advertising, e-commerce automation, digital management, dan digital data kedepan juga akan tumbuh signifikan.

"Bahkan, dalam dua tahun terakhir pertumbuhan beberapa sektor seperti supply chain, product management, dan digital talent yang merupakan bagian dari digital management melonjak hingga 60%. Kemudian, experience and content digital tumbuh 30%,” ungkap Handi Irawan, di Jakarta, Senin (30/8/2022).

Menurut Handi, secara spesifik pasar digital di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Tumbuh kembangnya startup serta berbagai perusahaan yang melakukan switching pengelolaan bisnis dari konvensional ke digital adalah salah satu buktinya.

Adapun kontribusi Martech terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semakin membesar. Tahun 2025, total digital industry di tanah air diperkirakan bakal mencapai US$ 150 miliar. Dimana, kontribusi e-commerce mencapai sebesar US$ 60 miliar hingga US$ 70 miliar.

"Namun, memang challenge-nya adalah banyak pemain global baik di bidang e-commerce maupun digital juga bermain di Indonesia, karena pasarnya sangat menarik,” ungkapnya.

Terkait Martech, kata Handi, Frontier bersama Netcore sendiri telah melayani lebih dari 150 perusahaan baik pada bidang fintek, perbankan, maupun e-commerce serta berbagai industri lain di seluruh nusantara.

"Kolaborasi dengan Netcore Cloud India sudah tujuh tahun dan kami sekarang market leader terutama di marketing automation,” imbuh Handi.

Sementara, CEO Netcore Solutions Kalpit Jain mengatakan, kerja sama dengan Frontier ...

