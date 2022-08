AladinMall-SIRCLO Bantu Brand Jangkau Konsumen Lebih Luas

Jakarta, Beritasatu.com - PT MNC Aladin Indonesia, melalui AladinMall by Mister Aladin melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kerja sama dengan SIRCLO, penyedia solusi omnichannel e-commerce untuk membantu brand menjual dan memasarkan produknya sekaligus menjangkau konsumen lebih luas, di Jakarta, Senin (29/8/2022).

"Dengan membawa semangat yang sama untuk mengembangkan industri e-commerce di Indonesia, penandatangan MoU menandai komitmen kedua perusahaan menghadirkan layanan belanja online terbaik bagi konsumen Tanah Air," kata COO AladinMall, Bambang Triharto dalam keterangan yang diterima Selasa (230/8/2022).

BACA JUGA

Mister Aladin Dukung Pemulihan Pariwisata Lewat Cara Ini

Bambang mengatakan AladinMall memanfaatkan SIRCLO Commerce, yaitu solusi end-to-end channel management dari SIRCLO bagi brand berskala besar yang ingin memperluas pasarnya secara online. Melalui kerja sama ini, SIRCLO Commerce menawarkan opsi bagi brand untuk memperluas jangkauannya melalui AladinMall. Tidak hanya itu, brand yang bergabung di AladinMall lewat SIRCLO Commerce dapat melakukan penambahan produk atau product assortment ke platform AladinMall dan turut memperoleh akses ke MNC Group yang dikenal memiliki ekosistem media yang sangat kuat.

"AladinMall memilih SIRCLO sebagai mitra usaha untuk saling memberikan nilai tambah pada usaha masing-masingnya dan membangun kekuatan bersama untuk bertumbuh lebih kuat dan besar," kata dia.

Founder dan CEO, SIRCLO Group Brian Marshal mengatakan melalui SIRCLO Commerce, pihaknya akan menghadirkan support maintenance dari segi inventori dan order fulfilment bagi setiap brand yang tergabung di AladinMall. "Untuk tahap selanjutnya, AladinMall dan SIRCLO akan mengintegrasikan data API (Application Programming Interface) yang memungkinkan brand untuk mengotomasi operasionalnya, termasuk saat listing SKU (stock keeping unit)," kata dia.

Adapun bagi brand, tidak hanya semata-mata membantu menambah kanal penjualannya melalui AladinMall, tetapi juga mendapatkan aktivasi pemasaran. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan traffic maupun transaksi brand-brand.

BACA JUGA

Sirclo Akuisisi Warung Pintar dan Fokuskan Solusi Omnichannel

“Dalam kolaborasi ini, SIRCLO berupaya hadir sebagai jembatan antara AladinMall dengan brand agar kedua belah pihak dapat saling memperkuat posisinya di ekosistem e-commerce Indonesia," kata dia.

Sementara dalam penandatanganan MoU, selain manajemen AladinMall dan SIRCLO, turut hadir perwakilan brand yakni General Manager, PT Fastrata Buana (Kapal Api Group) Dwi Lesmana, Head of Sales Kino Joko Purnomo, Head of Marketing and R&D, Belfood Any Astuti dan Brand Manager, Belfood Felicia Buana.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com