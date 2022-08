Kemilau Emas Kembali Bersinar karena Pelemahan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berbalik arah menguat pada perdagangan Senin (29/8/2022) karena kenaikan dolar kehilangan tenaga, setelah mendorong emas ke posisi terendah 1 bulan menyusul Federal Reserve AS The Fed mengisyaratkan suku bunga tinggi.

Harga emas di pasar spot naik 0,04% menjadi US$ 1.737,59 per ons. Harga emas sempat menyentuh level terendah sejak 27 Juli pada US$ 1.719,56 di awal sesi.

"Emas dilanda aksi jual setelah pidato Ketua The Fed Jerome Powell, saat ini kenaikan emas disebabkan banyak yang memburu serta pelemahan dolar, emas akan diperdagangkan dalam kisaran kecil sampai petunjuk lebih lanjut dari The Fed," kata analis ahli strategi pasar RJO Futures, Bob Haberkorn.

Adapun dolar melemah 0,2%, dari level tertinggi 2 dekade, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Dalam pidatonya di Jackson Hole, Wyoming, Powell mengatakan Fed akan menaikkan suku bunga tinggi untuk menekan inflasi.

Pelaku pasar sebagian besar memperkirakan kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan Fed September.

Emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi, tetapi daya tarik aset yang tidak memberikan imbal hasil meredup di tengah lingkungan suku bunga tinggi.

"Tujuan kenaikan harga emas adalah untuk membuat bentuk di atas resistance solid di US$ 1.800 dan tujuan penurunan harga jangka pendek mendorong harga berjangka di bawah dukungan teknis yang solid pada US$ 1.700," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Membatasi kenaikan harga emas, acuan imbal hasil Treasury AS naik hari Senin.

“AS menuju resesi, Fed tidak bisa agresif saat itu, begitu pasar mendapat konfirmasi tentang itu, emas akan mulai naik,” tambah Haberkorn.

Sementara Goldman Sachs memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Inggris dan memperkirakan resesi akan dimulai akhir tahun ini.

Adapun harga perak di pasar spot turun 0,67% menjadi US$ 18,75 per ons dan platinum naik menjadi US$ 864,1.

Sedangkan palladium naik 1,48% menjadi US$ 2.141,68.

Sumber: CNBC