Aset Kripto Menguat di Tengah Anjloknya Wall Street

Jakarta, Beritasatu.com- Pergerakan pasar aset kripto pada Selasa (30/8/2022) terpantau tampil menguat. Sejumlah aset kripto big cap terpantau naik tipis atau berhasil rebound setelah 3 hari berturut-turut mengalami kerugian.

Trader Tokocrypto Nathan Alexander mengatakan, kenaikan harga aset kripto ini bisa dibilang investor sudah mulai menerima, jika nantinya The Fed akan mengetatkan kebijakan moneternya untuk menekan laju inflasi. Sikap investor yang mulai mengabaikan sentimen The Fed, membuat market kripto menguat, tetapi tidak cukup kuat mendorong laju pasar saham atau indeks Wall Street ke zona hijau.

BACA JUGA

Ini 5 Aset Kripto yang Berpotensi Beri Cuan di Pekan Ini

Di samping itu, investor juga memanfaatkan sepinya sentimen makroekonomi di awal pekan, sehingga cukup stabil untuk kembali melakukan aksi akumulasi.

Selain perkara The Fed, gairah investor untuk kembali melakukan akumulasi juga didorong meningkatnya antusiasme terhadap upgrade jaringan Ethereum, atau dikenal dengan The Merge. Peristiwa bersejarah itu akan berlangsung sekitar 10-20 September mendatang.

Perihal Mt Gox yang menunda jadwal distribusi ganti rugi sekitar 140.000 bitcoin BTC juga membuat investor bisa bernapas lega dan kembali percaya diri masuk ke pasar aset kripto.

Namun investor perlu waspada pada pekan ini karena akan ada data ekonomi yang akan dirilis. Secara global, pasar kemungkinan akan menunggu data inflasi Jerman untuk Agustus, yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Selasa (30/8/2022) waktu setempat.

BACA JUGA

Risalah The Fed Picu Pasar Aset Kripto Kembali Merana

Kemudian, pekan ini semua mata akan tertuju pada laporan tingkat pengangguran di AS untuk bulan Agustus, yang dirilis pada hari Jumat (2/8/2022). Analis memperkirakan bahwa tingkat pengangguran akan tetap stabil di 3,5%.

Dari analisis gerak harga Bitcoin, reli kemungkinan besar akan menuju level US$ 21.894. Sementara, jika level tersebut tidak tertembus akan kemungkinan harga BTC bisa turun kembali ke level terendah berada di US$ 19.519.

Sementara, Ethereum sedang reli menuju harga US$ 1.722. Jika tidak tertembus kemungkinan bisa kembali breakdown ke harga US$ 1.424. Level resistance ethereum ETH ada di US$ 1.912 menjadi tahanan yang cukup solid untuk menahan laju naik.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily