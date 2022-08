Punya Harta Rp 2.000 Triliun, Warga India Ini Jadi Orang Terkaya Ketiga Dunia

New Delhi, Beritasatu.com- Dengan harta kekayyaan Rp 2.000 triliun, taipan India Gautam Adani sekarang menjadi orang terkaya ketiga di dunia. Seperti dilaporkan Bloomberg, Selasa (30/8/2022), Adani adalah pertama kalinya orang Asia masuk ke tiga besar Indeks Miliarder Bloomberg.

Beberapa tahun lalu, hanya sedikit orang di luar India yang pernah mendengar tentang Gautam Adani. Kini pengusaha India, seorang jebolan perguruan tinggi yang pertama kali mencoba peruntungan sebagai pedagang berlian sebelum beralih ke batu bara, telah menjadi orang terkaya ketiga di dunia.

Ini adalah pertama kalinya orang Asia masuk ke tiga besar Indeks Miliarder Bloomberg. Bahkan nama warga negara India, Mukesh Ambani dan Jack Ma dari Tiongkok tidak pernah sampai sejauh itu. Dengan kekayaan US$137,4 miliar (Rp 2.000 triliun, Adani telah melampaui Bernard Arnault dari Prancis dan sekarang hanya berada di bawah peringkat Elon Musk dan Jeff Bezos dari AS.

Adani telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan konglomerat batubara-ke-pelabuhannya. Pebisnis berusia 60 tahun itu merambah ke segala hal mulai dari pusat data hingga semen, media, dan alumina. Grup ini sekarang memiliki operator pelabuhan dan bandara sektor swasta terbesar di India, distributor gas kota, dan penambang batu bara.

Sementara tambang Carmichael di Australia telah dikritik oleh para pecinta lingkungan, pada bulan November mereka berjanji untuk menginvestasikan US$70 miliar (Rp 1.042 triliun) dalam energi hijau untuk menjadi produsen energi terbarukan terbesar di dunia.

“Ketika kerajaan bisnis Adani telah berkembang menjadi salah satu konglomerat terbesar di dunia yang memicu perolehan kekayaan yang luar biasa, kekhawatiran telah berkembang atas pertumbuhan yang cepat. Kesepakatan Adani sebagian besar didanai dengan utang dan kerajaannya "sangat dieksploitasi," kata CreditSights dalam satu laporan bulan ini.

Beberapa anggota parlemen dan pengamat pasar juga telah menyuarakan keprihatinan atas struktur pemegang saham yang tidak jelas dan kurangnya cakupan analis di perusahaan Grup Adani. Namun saham Adani telah melonjak – beberapa di antaranya lebih dari 1.000% sejak 2020, dengan valuasi mencapai 750 kali lipat pendapatan – karena taipan itu berfokus pada bidang-bidang yang dianggap penting oleh Perdana Menteri Narendra Modi untuk memenuhi tujuan jangka panjang India.

Poros ke energi hijau dan infrastruktur telah memenangkan investasi dari perusahaan termasuk Warburg Pincus dan TotalEnergies SE, membantu Adani memasuki industri yang sebelumnya didominasi oleh maestro teknologi AS. Lonjakan harga batu bara dalam beberapa bulan terakhir telah semakin mempercepat kenaikan peringkat Adani.

Semua pihak mengatakan, Adani telah menambahkan US$ 60,9 miliar (Rp 906 triliun) untuk kekayaannya pada tahun 2022 saja, lima kali lebih banyak dari orang lain. Dia pertama kali menyalip Ambani sebagai orang Asia terkaya pada bulan Februari, menjadi seorang miliarder pada bulan April dan melampaui Bill Gates dari Microsoft Corp. sebagai orang terkaya keempat di dunia bulan lalu.

Adani mampu melewati beberapa miliarder AS terkaya di dunia sebagian karena mereka baru-baru ini meningkatkan filantropi mereka. Gates mengatakan pada bulan Juli bahwa dia mentransfer US$ 20 miliar (Rp 297,8 triliun) ke Yayasan Bill & Melinda Gates, sementara Warren Buffett telah menyumbangkan lebih dari US$ 35 miliar (Rp 521 triliun) untuk amal.

Keduanya, bersama dengan mantan istri Gates, Melinda French Gates, memulai inisiatif Giving Pledge pada tahun 2010, bersumpah untuk memberikan sebagian besar kekayaan mereka dalam hidup mereka. Miliaran dolar yang dihabiskan untuk filantropi telah mendorong mereka lebih rendah pada peringkat kekayaan Bloomberg. Gates sekarang kelima dan Buffett keenam.

Adani juga telah meningkatkan pemberian amalnya. Dia berjanji pada bulan Juni untuk menyumbangkan US$7,7 miliar (Rp 114,6 triliun) untuk tujuan sosial untuk menandai ulang tahunnya yang ke-60.

