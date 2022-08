Harga Minyak Merosot 6% karena Inflasi dan Ekspor Irak

Chciago, Beritasatu.com - Harga minyak turun lebih US$ 7 per barel pada perdagangan Selasa (30/8/2022), penurunan terbesar dalam 1 bulan, di tengah kekhawatiran melemahnya ekonomi global yang disebabkan inflasi. Kondisi ini akan mnekan permintaan minyak. Selain itu kerusuhan di Irak telah mengurangi minyak mentah negara OPEC

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober turun 5,5% menjadi US$ 99,31 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate AS ambles US$ 5,37, atau 5,5%, menjadi US$ 91,64 per barel.

Inflasi mendekati dua digit di banyak ekonomi terbesar dunia. Hal ini dapat mendorong bank sentral di Amerika Serikat dan Eropa untuk menggunakan kenaikan suku bunga agresif. Dampaknya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan membebani permintaan bahan bakar.

Bank Sentral Eropa memasukkan opsi kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan kebijakan September mengingat tingginya inflasi. Hal itu dikatakan pembuat kebijakan Estonia Madis Muller Selasa.

Sementara inflasi Jerman naik ke level tertinggi dalam hampir 50 tahun di bulan Agustus, mengalahkan level tertinggi 3 bulan sebelumnya, data menunjukkan.

Adapun Bank sentral Hongaria menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin menjadi 11,75%.

Proyeksi kenaikan suku bunga Fed juga mendorong dolar. Greenback yang lebih kuat umumnya memicu pasar minyak bearish (turun) karena membuat lebih mahal bagi pembeli mata uang lain di pasar minyak dalam denominasi dolar.

Sementara pertempuran terburuk di Baghdad dalam beberapa tahun antara kelompok Muslim Syiah berlanjut untuk hari kedua.

Namun perusahaan minyak negara Irak SOMO mengatakan dapat mengarahkan lebih banyak minyak ke Eropa jika diperlukan.

Harga minyak makin tertekan ketika produsen minyak dengan pertumbuhan tercepat Rusia, Gazprom Neft, mengatakan pihaknya berencana menggandakan produksi minyak di ladang Zhagrin di Siberia Barat menjadi lebih dari 110.000 barel per hari.

Investor akan mengawasi pertemuan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu termasuk Rusia, yang dikenal OPEC+, pada 5 September.

Arab Saudi pekan lalu menyatakan kemungkinan akan mengurangi produksi OPEC+. Menurut sumber, hal ini bertepatan dengan peningkatan pasokan dari Iran jika negara itu mencapai kesepakatan nuklir dengan Barat.

Stok minyak mentah AS kemungkinan akan turun dalam minggu yang berakhir 26 Agustus, menurut jajak pendapat awal Reuters menunjukkan pada hari Senin.

