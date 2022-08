Harga Emas Turun karena Kekhawatiran Kenaikan Bunga Fed

Chciago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada perdagangan Selasa (30/8/2022) karena investor memposisikan diri untuk periode suku bunga tinggi di Amerika Serikat (AS) dan di negara lain.

Emas di pasar spot turun 0,83% menjadi US$ 1.723,49 per ons setelah mencapai level terendah 1 bulan pada US$ 1.719,56 pada Senin. Sedangkan harga emas berjangka AS turun 0,8% pada US$ 1.735,3.

BACA JUGA

Harga Emas Turun Setelah Powell Peringatkan Ekonomi Tertekan

“Ada tekanan lanjutan pada emas dari komentar (Ketua Federal Reserve, the Fed) Powell minggu lalu yang meningkatkan ekspektasi Fed lebih agresif. Emas sebagai aset tanpa bunga akan memiliki lebih banyak persaingan,” kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Pada pertemuan Jackson Hole minggu lalu di Wyoming, AS, The Fed dan Bank Sentral Eropa memberikan nada hawkish, menjanjikan semua upaya untuk menjinakkan inflasi tinggi bahkan jika pertumbuhan ekonomi terpukul. Sebagian besar mengharapkan kenaikan 75 basis poin pada bulan September.

Sementara indeks dolar stabil, setelah naik menjadi 0,3% sebelumnya. Dolar yang lebih kuat membuat emas batangan menjadi mahal bagi pembeli luar negeri.

BACA JUGA

Harga Emas Terkoreksi karena Penguatan Dolar dan Suku Bunga

"Pergerakan harga emas kembali di atas US$ 1.765 bisa membuat bullish, tetapi itu mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan melihat perdagangan beberapa sesi terakhir," kata analis pasar OANDA, Craig Erlam, sebuah catatan.

Sementara harga perak di pasar spot turun 1,81% menjadi US$ 18,40 per ons dan platinum ambles 1,9% menjadi US$ 847,50. Adapun palladium turun 2,9% menjadi $2,084,69.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC