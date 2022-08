Harga CPO Naik Terus, Sawit Sumbermas Sarana Untung Besar

Jakarta, Beritasatu.com - Ditopang kenaikan harga komoditas, laba bersih PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) melesat 45,86% menjadi Rp 1,02 triliun pada semester pertama 2022. Periode yang sama tahun sebelumnya, laba bersih yang dikantongi perseroan berjumlah Rp 700 miliar.

CFO Sawit Sumbermas Sarana Jap Hartono mengatakan selama periode enam bulan pertama di 2022 perseroan membukukan penjualan sebesar Rp 3,5 triliun atau naik hingga 43% dibanding Rp 2,33 triliun pada tahun 2021 silam. Kenaikan penjualan hingga Rp 1,02 triliun itu disebabkan kenaikan harga jual CPO, PK, dan CPKO selama periode Januari hingga April 2022.

“Tetapi tantangan kami terpaku pada periode bulan Mei hingga Juni 2022, terjadinya tren penurunan harga dan permintaan CPO, hal ini disebabkan oleh adanya peraturan DMO (Domestic Market Obligation) yang diberlakukan oleh Pemerintah,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/8/22).

Dengan meningkatnya penjualan tersebut, beban pokok pendapatan juga naik 6,37% menjadi Rp 1,40 triliun dari sebelumnya Rp 1,32 triliun. Adapun pada laba usaha tercatat Rp 1,48 triliun naik 118,71% dari Rp 679 miliar. Sehingga laba sebelum pajak tercatat Rp 1,36 triliun naik 62,39% dari sebelumnya Rp 839 miliar. Berkat pencapaian itu maka laba per saham dasar naik jadi Rp 106,63 per saham dari periode sama tahun sebelumnya Rp 73,11 per saham.

Lebih lanjut, dari sisi produksi CPO juga mengalami pertumbuhan 16,54%, tercatat sampai bulan

Baca selanjutnya

Juni 2022 menjadi 269,413 ton dari 231,171 ton tahun 2021. Dengan ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily