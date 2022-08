Gandeng Reload by HP, Sucor Ajak Anak Muda Sehat Finansial

Jakarta, Beritasatu.com- PT Sucor Sekuritas kembali melebarkan sayap melalui program Fitness Stock ke-3 tahun ini dengan menggandeng Reload by HP. Adapun Reload by HP merupakan luxurious boutique gym yang terletak di Senopati, Jakarta Selatan.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat merangkul anak-anak Jaksel, bertransformasi sehat secara finansial," kata Co-Founder Fitness Stock Bernadus Wijaya dalam keterangan resmi, Rabu (31/8/2022)

Dia mengatakan Reload by HP merupakan pilihan utama di wilayah Jakarta Selatan, karena sebagai tempat yang mentransformasi sehingga membuat lebih percaya diri dan produktif menjalani hidup.

Ini merupakan event pertama Sucor Sekuritas yang diadakan di daerah Jakarta Selatan, anak-anak muda yang sering bergaul di wilayah Jakarta Selatan ini identik bergaya hidup You Only Live Once atau yang disingkat YOLO.

Sucor sekuritas adalah perusahaan sekuritas pertama yang mengawinkan konsep investasi saham dengan bisnis fitness centre. Konsep ini awalnya digarap Bernadus dengan menggandeng Giorgio Antonio, CEO dari Bmore sebagai Co-Founder Fitness Stock. Sebagai Co-founder, Giorgio ingin mengedukasi kesehatan masa depan, dengan mengajak sebanyak mungkin generasi muda dan member fitness bukan hanya memikirkan kesehatan fisik namun juga sehat secara finansial.

Program Fitness Stock pertama kali diluncurkan di Bali 10 juni 2022, kemudian menggandeng Fit Hub yang telah memiliki 25 cabang di enam kota dengan 15.000 member yang tersebar di penjuru tanah air.

"Tidak menutup kemungkinan ke depannya Fitness Stock akan menggandeng perusahaan lain, seperti GOTO dan Shopee agar karyawan sadar akan pentingnya kesehatan dan produktivitas kinerja meningkat," ujar Bernadus.

Sementara Senior Ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail berpendapat saat ini merupakan momentum tepat untuk para investor melirik dan agresif untuk investasi saham. Hal ini disebabkan proyeksi inflasi yang dapat berada di angka 7% sehingga akan ada potensi perpindahan dana investor dari deposito dan fixed income, ke saham.

Sumber: BeritaSatu.com