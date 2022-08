Jakarta, Beritasatu.com – Pameran Indoplas, Indoprint, dan Indopack kembali digelar mulai hari ini, Rabu (31/8/2022) setelah terakhir dilaksanakan empat tahun lalu.

Pameran yang diselenggarakan Messe Düsseldorf Asia bersama PT Wahana Kemalaniaga Makmur (Wakeni) ini akan digelar 4 hari pada 31 Agustus-3 September 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.

“Dengan platform 3-in-1, pameran ini menghadirkan seluruh aspek yang mencakup pemrosesan pengemasan, percetakan serta sektor plastik mulai dari bahan baku, mesin, peralatan pendukung, hingga layanan industri. Setelah lama absen, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyatukan industri dari berbagai aspek pemrosesan dan pengemasan dalam satu lokasi,” kata Managing Director, Messe Dűsseldorf Asia, Gernot Ringling.

Pameran ini menghadirkan para pemain global dengan merek-merek terkemuka di tiga sektor industri seperti teknologi pencetakan Heidelberg (Asia), spesialis dalam cetakan injeksi seperti Movacolor dari Belanda, dan perusahaan-perusahaan regional dan distributor terkemuka di dalam negeri.

Beberapa di antaranya yakni PT Perdana Jatiputra, Samafitro, ASABA, dan PT Perdana Bangun Pusaka TBK yang mewakili merek Konica Minolta, Ricoh, dan lainnya.

Berbagai kegiatan demonstrasi akan berlangsung di berbagai stand antara lain "A modern production environment: IRODORI - Colouring the World Together" oleh Cyber Pte Ltd, peluncuran produk oleh Digital Media Grafindo, PT (Master Plotter), serta presentasi produk oleh berbagai peserta pameran.

Para pengunjung akan merasakan sendiri produk dan solusi yang menawarkan peningkatan efisiensi, otomatisasi, dan manfaat penghematan biaya di berbagai produk dari ekosistem industri, mulai dari pencetakan 3D, berbagai kemasan hingga plastik berbasis bio.



Selama pameran berlangsung akan ada berbagai acara yang diselenggarakan oleh asosiasi industri yang terlibat seperti IPF, ATGMI, dan Inaplas. Acara tersebut berupa seminar, program berkelas, presentasi, hingga diskusi panel yang dirancang untuk semua yang terlibat dalam industri percetakan, pengolahan pengemasan dan plastik.

Indoplas, Indoprint, dan Indopack menyediakan platform yang ideal untuk berbagi wawasan dan menginspirasi yang mendorong pertumbuhan. Sejak dimulai hampir satu dekade lalu, kegiatan ini semakin menjadi pameran terpercaya di Indonesia bagi perusahaan internasional yang ingin memperluas pasar mereka di Indonesia.

Mengomentari relevansi pameran 3-in-1 dengan sektor pasar domestik dan komunitas bisnis Indonesia, Direktur PT Wahana Kemalaniaga Makmur (Wakeni) Rini Sumardi, mengatakan, “Kami telah melihat ketahanan yang luar biasa dari perusahaan lokal yang berhasil keluar dari pandemi, terutama bagi rantai pasokan yang terganggu dengan tantangan ekonomi."

"Para pelaku bisnis Indonesia telah menyadari kebutuhan mereka akan inovasi dan menerapkan transformasi teknologi untuk lebih memperkuat sektor manufaktur negara," dia menambahkan.

"Partisipasi yang tinggi dari perusahaan dalam negeri menunjukkan relevansi pameran sebagai platform untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan Perusahaan Internasional untuk meningkatkan kapasitas produksi, memenuhi permintaan domestik, serta membawa daya saing yang lebih besar ke Indonesia dan pasar global,” ujarnya.

