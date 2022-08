DPR Minta Skema Dana Pensiun Dikaji Agar Dorong Prestasi Kerja PNS

Jakarta, Beritasatu.com - DPR meminta pemerintah melakukan kajian yang mendalam mengenai usulan skema dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini menyusul rencana pemerintah mengubah skema dana pensiun dari sistem pay as you go menjadi fully funded bagi pensiunan PNS.

Saat ini, skema pensiun PNS menggunakan dasar hukum Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) untuk PNS. Dalam skema pay as you go, PT Taspen menghimpun iuran peserta 4,75 persen dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak) setiap bulan, dan ditambah dengan APBN.

“Rencana perubahan skema dana pensiun PNS perlu dikaji lebih matang dan empiris,” ujar Anggota Komisi XI DPR Willy Aditya kepada wartawan, Rabu (31/8/2022).

Pembayaran manfaat pensiun oleh APBN untuk pensiunan PNS pusat maupun daerah, termasuk janda atau duda dan anak-anak yang masih sekolah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa setiap tahun alokasi anggaran untuk pensiunan PNS meningkat.

Pemerintah pun mengusulkan perubahan skema menjadi fully funded. Dana pensiun PNS diambil dari persentase take home pay. Pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja, dengan harapan agar kewajiban negara bisa lebih terkontrol.

Skema fully funded juga dimaksudkan untuk memupuk dana pensiunan yang akan lebih membawa manfaat bagi pensiunan PNS. Willy berharap perubahan skema dana pensiun mempertimbangkan unsur produktivitas.

“Dengan sistem gaji PNS saat ini yang juga memberi remunarasi terhadap prestasi kerja maka sewajarnya sistem pensiun ke depan juga memperlihatkan konsentrasi pemerintah untuk mendorong prestasi kerja PNS agar benefit yang mereka terima juga sesuai dengan kontribusi kerjanya bagi negara,” jelas Willy.

Dalam skema yang berlaku saat ini, persentase take home pay para ...

