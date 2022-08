Bursa Eropa Turun karena Investor Khawatir Pengetatan Fed

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada Rabu (1/9/2022) karena para trader masih khawatir dibayangi suku bunga tinggi bank sentral negara maju termasuk Federal Reserves (the Fed) dan penurunan ekonomi.

Pan-European Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup turun 1%. Saham minyak dan gas ambles 2,7% memimpin pelemahan karena sebagian besar sektor dan bursa utama merosot ke wilayah negatif.

Saham perjalanan dan liburan di bursa Eropa melawan tren penurunan, ditutup naik 0,6%.

Kegelisahan investor di bursa Eropa telah terjadi sejak Jumat pekan lalu setelah pernyataan hawkish dari Ketua Federal Reserve The Fed Jerome Powell. Pada hari Selasa (30/8/2022) Presiden Fed New York John Williams menyerukan kebijakan yang membatasi memperlambat permintaan.

Sementara saham di Asia-Pasifik ditutup sebagian besar turun menyusul petunjuk negatif dari Wall Street. Investor juga mencerna data aktivitas pabrik Tiongkok.

Sementara raksasa gas Rusia Gazprom membukukan rekor laba semester pertama 2022 dan menjanjikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini membuat saham Gazprom melonjak 27% pada awal perdagangan di Moskow Rabu.

Perusahaan energi milik negara mayoritas mengatakan telah mengusulkan dividen 51,03 rubel Rusia (US$ 0,85) per saham untuk paruh pertama tahun 2022. Dalam laporannya laba semester pertama 2022 mencapai rekor 2,5 triliun rubel (US$ 41,75 miliar) .

Lompatan harga saham grup membuat indeks RTS berdenominasi dolar Rusia menguat 3,6% dan Indeks MOEX Rusia berdenominasi rubel naik 4,7% di Moskow.

Peningkatan pendapatan Gazprom terjadi di tengah hubungan bergejolak dengan pelanggannya di Eropa. Uni Eropa (UE) dengan panik berusaha mengurangi ketergantungannya gas Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Gazprom telah mengurangi aliran gas ke Eropa melalui pipa Nord Stream 1 dengan alasan pemeliharaan. Adapun pejabat Eropa menuduh Rusia menggunakan pasokan gas sebagai cara untuk "memeras".

Pipa Nord Stream 1 telah ditutup pada Rabu dengan alasan lagi-lagi karena unit kompresor membutuhkan perawatan.

