Dow dan S&P Jatuh 4 Hari Beruntun, Sepanjang Agustus Merugi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street jatuh untuk hari keempat berturut-turut Rabu (31/8/2022), hari terakhir Agustus. Hal ini menempatkan pasar dalam keraguan karena investor mempertimbangkan upaya Federal Reserve (the Fed) mengendlaikan inflasi.

Dow Jones Industrial Average turun 280,44 poin, atau hampir 0,9%, menjadi 31.510,43. S&P 500 kehilangan sekitar 0,8% menjadi 3.955,00, dan Nasdaq Composite turun sekitar 0,6% menjadi 11.816,20.

Sepanjang Agustus, Dow turun hampir 4,1%, S&P membukukan kerugian bulanan 4,2%, dan Nasdaq tergerus 4,6%.

Pergerakan tersebut menempatkan Dow dan S&P masing-masing 6,3% dan 8,7%, di atas posisi terendah pada pertengahan Juni. Nasdaq saat ini 11,8% di atas level terendahnya. Sementara puncak kenaikan musim panas terjadi 2 minggu lalu pada 16 Agustus, 2 bulan setelah pertengahan Juni.

Investor terombang-ambing selama berminggu-minggu apakah ekonomi berada dalam resesi atau menuju resesi. Banyak yang memproyeksi penurunan ekonomi akan memberi alasan The Fed mengurangi rencana kenaikan suku bunganya.

Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali dalam pidatonya di Jackson Hole Jumat, bahwa bank sentral berkomitmen menahan inflasi dan akan terus menaikkan suku bunga meski ekonomi resesi.

"Pasar mengandalkan kenaikan suku bunga terbatas dan penurunan suku bunga cepat," kata Kepala Investasi Commonwealth Financial Network Brad McMillan. "Namun, pidato itu jelas menyatakan bahwa kenaikan suku bunga akan lebih besar, dan pemotongan tertunda, dari yang diperkirakan," kata dia.

Komentar Powell memicu aksi jual saham. Lebih lanjut, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester Rabu (31/8/2022) mengatakan bahwa suku bunga acuan naik di atas 4% pada awal tahun depan.

Adapun pada Selasa (30/8/2022), Presiden Fed New York John Williams menyerukan kebijakan yang membatasi untuk memperlambat permintaan.

