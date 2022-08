Harga Minyak Turun 2% karena Kekhawatiran Resesi Global

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak terus merosot pada Rabu (31/9/2022) di tengah kekhawatiran investor tentang ekonomi global yang memburuk, prospek kenaikan suku bunga bank sentral, dan pembatasan untuk menekan Covid-19 di Tiongkok.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk Oktober, yang akan berakhir Rabu, turun US$ 2,69, atau 2,7%, menjadi US$ 96,62 per barel menyusul kerugian Selasa (30/9/2022) US$ 5,78. Sementara harga minyak kontrak November yang lebih aktif ambles US$ 2,70, atau 2,76%, menjadi US$ 95,14 per barel.

Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 88 sen, atau 1%, menjadi US$ 90,78, setelah hilang US$ 5,37 di hari sebelumnya di tengah kekhawatiran resesi.

Perubahan harga sejak konflik Ukraina dimulai 6 bulan lalu telah mengguncang dana lindung nilai dan spekulan. Kondisi ini membuat perdagangan minyak menipis.

“Tanda-tanda terbaru pertumbuhan yang tersendat adalah aktivitas pabrik Tiongkok yang berkontraksi pada Agustus dan ekspansi sektor jasa negara lebih lambat dari perkiraan,” kata analis PVM Oil Associates Tamas Varga.

Selain itu, bank sentral Amerika Federal Reserves, The Fed dan European Central Bank (ECB) diperkirakan akan menaikkan suku bunga signifikan bulan depan, sekitar 0,75%. "Semua ini membuat investor saham keluar, minyak biasanya mengikuti, setidaknya untuk saat ini,” kata dia.

Aktivitas pabrik Tiongkok kembali turun pada Agustus karena infeksi Covid-19, gelombang panas terburuk dalam beberapa dekade, dan sektor properti yang membebani produksi. Hal ini menunjukkan ekonomi Tiongkok berjuang mempertahankan momentum.

Beberapa kota terbesar Tiongkok seperti Shenzhen dan Dalian memberlakukan penguncian dan penutupan bisnis untuk menekan wabah Covid-19 pada saat ekonomi terbesar kedua di dunia itu sudah mengalami pelambatan pertumbuhan.

Sementara faktor yang mendukung kenaikan (bullish) harga yakni data American Petroleum Institute (API) menunjukkan persediaan bensin turun sekitar 3,4 juta barel, sementara stok sulingan, yang meliputi solar dan bahan bakar jet, berkurang 1,7 juta barel untuk pekan yang berakhir 26 Agustus.

Penurunan stok bensin hampir tiga kali lipat dari 1,2 juta barel yang diperkirakan delapan analis yang disurvei Reuters. Untuk persediaan sulingan, analis memperkirakan penurunan 1 juta barel.

Namun, data API menunjukkan stok minyak mentah naik sekitar 593.000 barel, dibandingkan perkiraan analis yang turun sekitar 1,5 juta barel.

Faktor lain yang mendukung harga adalah pembicaraan pengurangan produksi anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu, OPEC+. Organsiasi ini akan bertemu pada 5 September.

Sementara tindakan Rusia pada gas alam memberikan dukungan harga minyak. Gazprom menghentikan aliran gas alam melalui rute pasokan utama Eropa pada Rabu ketika pertempuran ekonomi meningkat antara Moskow dan Brussels.

Sumber: CNBC