Awal September Aset Kripto Masih Tiarap, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki awal September 2022, pasar aset kripto terpantau mengalami pergerakan beragam. Salah satunya Bitcoin (BTC) kembali mengalami penurunan tipis pada Kamis (1/9/2022), tetapi masih tetap mempertahankan level psikologisnya.

"Secara keseluruhan pasar masih terpantau bearish, mengingat bagaimana tingginya aktivitas penjualan, dibanding akumulasi. Setelah bolak-balik menguat dan melemah beberapa hari terakhir, harga aset kripto terpantau turun tipis pada Kamis pagi," kata Trader Tokocrypto Afid Sugiono, Kamis (1/9/2022).

Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa hal. Pertama, investor tengah menjaga jarak dengan market setelah mencemaskan pengetatan kebijakan moneter The Fed, setelah pejabat otoritas moneter tersebut silih berganti menyuarakan sikap hawkish-nya.

Kemungkinan besar The Fed berkomitmen meneruskan sikap suku bunga tinggi demi mengekang inflasi AS. Proyeksi The Fed akan mengerek suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin di rapat komite pasar terbuka federal (FOMC) bulan ini.

Kedua, pergerakan market kripto yang melemah mengindikasikan gejolak tinggi di mana investor sepertinya sedang bingung menentukan posisi masuk atau keluar. Pasalnya, market yang bergerak sideways naik-turun dengan cepat.

Ketiga, keraguan investor bertambah melihat pelemahan di pasar saham AS yang menunjukan performa buruk dalam beberapa hari terakhir. Masih banyak investor kripto yang berpedoman pada situasi kinerja indeks saham AS untuk mendapatkan gambaran selera risiko investor secara luas. Terlebih pagi ini indeks dolar AS (DXY) perlahan kembali menguat 108.9 (+0.29%).

Keempat, sentimen buruk kembali datang dari perkembangan terbaru pemberian ganti rugi Mt. Gox ke penggunanya. Dalam dokumen baru yang dirilis Rabu (31/8/2022), salah satu pihak penjamin Mt. Gox, Nobuaki Kobayashi, mengatakan korban peretasan Mt. Gox diharapkan bisa mendaftarkan klaim ganti ruginya hingga 15 September mendatang.

Setelah proses itu selesai, Mt. Gox diramal segera mendistribusikan Bitcoin dalam jumlah besar tersebut. Hal itu akan ditakutkan investor, karena bisa terjadi aksi jual yang besar.

Dari segi analisis teknik, Bitcoin (BTC) masih berjuang sedikit menguat di atas US$ 20.000. Level resistance ada di US$ 20.701 masih menjadi target naik terdekat. Sementara, support ada di US$ 19.520 jika terjadi koreksi.

Sementara, Ethereum (ETH) masih berjuang di kisaran US$ 1.500 dalam beberapa hari terakhir jelang The Merge. Level resistance berada pada harga US$ 1.606 dan support terdekat US$ 1.424. Titik support selanjutnya berada pada level US$ 1.356 sebagai tahanan apabila harga kembali turun.

Sumber: Investor Daily