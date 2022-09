Harga Pertamax Turbo dan Dex Series Turun, Pertalite?

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial dan Trading PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi terhitung 1 September 2022 pukul 00.00 waktu setempat. Produk yang dimaksud Pertamax Turbo (RON 98) Dexlite (CN 51) dan Pertamina Dex (CN 53). Bagaimana dengan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar?

"BBM susbidi masih sama, yang berubah adalah Pertamax Turbo dan Dex Series ada penurunan, harga bahan bakar berlaku mulai 1 September 2022," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Kamis (1/9/2022).

Sebelumnya, Pertamina sempat menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo sebagai respons atas tingginya harga minyak dunia pada 3 Agustus 2022 lalu.

Saat ini, harga BBM jenis Pertamax Turbo tercatat telah turun Rp 2.000 per liter atau setara 11,17% menjadi Rp15.900 per liter dari sebelumnya Rp 17.900 per liter. Kemudian, harga Pertamina Dex juga turun Rp 1.500 per liter atau setara 7,93% menjadi Rp 17.400 per liter dari sebelumnya Rp 18.900 per liter.

Sedangkan, Dexlite tercatat berada pada angka Rp 17.100 per liter atau turun Rp 700 per liter atau setara 3,93% dari harga sebelumnya yang hanya Rp 17.800 per liter.

Sementara harga BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite belum mengalami perubahan hingga pagi ini atau Kamis, 1 September 2022. Sebelumnya, ramai diberitakan harga BBM bakal naik mulai hari ini. "Untuk harga BBM subsidi masih sama," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Kamis (1/9/2022).

Irto menyampaikan, sebagai badan usaha yang ditugaskan menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menyediakan pertalite dan solar bagi kebutuhan masyarakat. Selain memastikan ketersediaannya, Pertamina Patra Niaga juga terus melanjutkan inisiatif pendaftaran program subsidi tepat sebagai upaya penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

