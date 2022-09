Istana Gelar Konferensi Pers Mendadak Siang Ini, Soal BBM?

Jakarta, Beritasatu.com - Istana Kepresidenan RI menggelar konferensi pers mendadak siang ini, tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai materi yang akan disampaikan.

"Sehubungan dengan kegiatan Presiden pada pukul 13.00 WIB yang dimulai di Istana Merdeka, dengan ini kami mengundang 20 orang perwakilan wartawan untuk meliput kegiatan tersebut," demikian bunyi undangan yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (3/9/2022).

Hanya 20 wartawan pertama yang diundang melakukan peliputan secara tatap muka di press room sejak pukul 10.30 hingga kuota terpenuhi (first come first serve).

Pihak Istana tidak memberikan detail mengenai konferensi pers kali ini tentang apa. Spekulasi yang beredar terkait rencana kenaikan harga BBM.

Belakangan ramai diberitakan bahwa Pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM tetapi sejauh ini belum ada pengumuman karena dampaknya masih dihitung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hasil perhitungan harga BBM telah diserahkan kepadanya Jumat kemarin.

Presiden Joko Widodo sendiri hari ini dijadwalkan meninjau langsung proses pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM di Kota Bandar Lampung, Sabtu (3/9/2022).

Sumber: BeritaSatu.com