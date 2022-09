ICP Turun, Harga Pertalite Justru Naik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau harga pertalite dkk yang akan mulai berlaku hari ini, Sabtu (3/9/2022). Kenaikan terpaksa dilakukan karena beban subsidi membengkak akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang terjadi sejak awal tahun.

Mulai siang ini, harga pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dan pertamax menjadi Rp 14.500 per liter.

Kenaikan harga BBM ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat karena dilakukan pemerintah saat harga minyak dunia dan Indonesian Crude Price (ICP) turun. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

ICP adalah harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak, ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap semester. Dalam APBN 2022, ditetapkan asumsi ICP US$ 63 per barel, lalu menjadi US$ 100 per barel dalam APBN-P 2022.

"Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke US$ 90 dolar sekalipun, maka harga rata-rata setahun ICP masih di US$ 98,8," kata Sri Mulyani.

Dengan perhitungan ini, maka angka subsidi sebesar Rp 502 triliun tetap

Sumber: BeritaSatu.com