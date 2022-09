Subsidi Tetap Akan Membengkak ke Rp 591 T Meskipun ICP Turun ke US$ 85

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario subsidi untuk mengantisipasi fluktuasi harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dari kisaran.

“Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat, antara (subsidi sebesar) Rp 591 triliun apabila harga ICP di US$ 85 per barel (hingga akhir tahun), hingga Rp 605 triliun apabila harga ICP di US$ 99 (hingga akhir tahun),” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Apabila harga ICP di atas US$ 100, Sri mengungkapkan total subsidi kepada masyarakat dalam bentuk BBM akan mencapai Rp 649 triliun.

ICP adalah harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak, ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap semester. Dalam APBN-P 2022, ditetapkan asumsi ICP US$ 100 per barel.

Saat ini beban subsidi diperkirakan Rp 502,4 triliun, dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai 105 dolar per barel dengan kurs Rp 14.700 per dolar AS dan volume dari pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta KL, sedangkan volume solar bersubsidi adalah 17,44 juta KL.

“Inilah yang disampaikan presiden, maka sebagian dari belanja yang tadinya untuk keseluruhan subsidi digunakan untuk berikan bansos,” ujar Sri Mulyani.

Sri mengatakan, pemerintah akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM yang diumumkan barusan.

“Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan Rp 24,17 triliun, ...

