Harga BBM Pertamina Naik, Bagaimana Shell, Vivo, dan BP?

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar subsidi. Pada saat yang sama, Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memberlakukan kembali penyesuaian harga berkala untuk produk Pertamax (RON 92).

Harga Pertalite naik 30,7% dari Rp 7.650 jadi Rp 10.000, Solar subsidi naik 32% dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 dan Pertamax nonsubsidi naik 16% dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500. Harga baru ini berlaku mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Lalu bagaimana perbandingannya dengan harga kompetitor? Menurut informasi yang beredar, harga BBM setara RON 92 milik Pertamina Rp 14.500 per iter masih lebih murah dibandingkan harga BBM di SPBU Shell dengan produk Super yakni Rp 15.420 per liter, Revvo 92 milik SPBU Vivo Rp 17.500 per liter dan BP 92 milik BP Rp 17.300 per liter.

Untuk BBM RON 90 atau Pertalite milik Pertamina yang harganya Rp 10.000 per liter, lebih murah dari harga BP 90 Rp 17.195 per liter. Smentara Revvo 89 dibanderol Rp 9.990 per liter. Namun di beberapa lokasi, harga Revvo 89 masih di harga sebelumnya yakni Rp 8.900 per liter.

Pertamina menyatakan mekanisme penyesuaian harga Pertamax secara berkala ini dilakukan seperti sebelum pandemi, mengingat Pertamax sebagai BBM nonsubsidi yang harganya fluktuatif mengikuti perkembangan terkini dan tren dari industri minyak dan gas, terutama harga minyak dunia atau ICP.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan dalam beberapa bulan terakhir ini harga Pertamax tidak disesuaikan secara berkala mengikuti tren ICP, sehingga sampai dengan saat ini harga jual Pertamax terdapat selisih dengan harga keekonomian.

“Tercatat sejak Maret hingga September 2022, BBM RON 92 yang setara Pertamax sudah disesuaikan secara berkala oleh badan usaha lain, sedangkan Pertamax baru sekali penyesuaian harga pada April 2022,” jelas Irto.

Dengan tren ICP yang masih cukup tinggi pada Bulan Agustus lalu sekitar US$ 94.17 per barel, Pertamina Patra Niaga menetapkan harga baru Pertamax yang berlaku mulai tanggal 3 September. Harga jual Pertamax ditetapkan Rp 14.500 per liter untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5%.

“Penetapan harga ini sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Jika dibandingkan dengan seluruh produk RON 92, harga Pertamax masih paling kompetitif,” tambah Irto.

Sumber: Investor Daily