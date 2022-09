Harga BBM Naik, Pertumbuhan Ekonomi Berpotensi Terpangkas 0,33 Poin Persentase

Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan pemerintah menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) yaitu Solar, Pertalite, dan Pertamax mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB berisiko memangkas pertumbuhan ekonomi tahun ini hingga 0,33 poin persentase (ppt). Dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2022, pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,2%.

“Kenaikan harga ketiga jenis BBM berisiko dapat memangkas pertumbuhan ekonomi sampai dengan 0,33 ppt. Dengan demikian, kami melihat, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di kisaran 5% secara full-year pada tahun 2022 ini,” ujar ekonom dari Mandiri Office of Chief Economist Faisal Rachman dalam keterangan pada Minggu (4/9/2022).

Sampai dengan semester I-2022, Faisal mengatakan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,23% didukung oleh naiknya mobilitas masyarakat setelah pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Selain itu bansos (bantuan sosial) dari pemerintah dan kinerja ekspor yang tinggi di tengah naiknya harga komoditas unggulan,” papar dia.

Pemerintah akhirnya mengumumkan penaikan harga BBM, yakni Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9/2022). Penyesuaian harga BBM terbaru itu meliputi harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter; harga solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter; dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Latar belakang dinaikkannya harga ketiga jenis BBM tersebut adalah nilai subsidi energi yang melonjak hingga mencapai Rp 502,4 triliun, atau meningkat Rp 349,9 triliun dari anggaran awal yang sebesar Rp 152,5 triliun untuk menahan lonjakan harga energi di masyarakat.

“Sebagaimana beliau (Presiden Joko Widodo) sampaikan, uang negara harus diprioritaskan untuk melindungi masyarakat kurang mampu dan pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam unggahannya di media sosial Minggu (4/9/2022).

