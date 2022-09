Danamon Syariah Perkuat Komitmen Solusi Keuangan Nasabah

Jakarta, Beritasatu.com- Danamon Syariah menawarkan berbagai solusi keuangan nasabah berbasis Syariah untuk mendukung gaya hidup sesuai Syariah dan wujudkan mimpi ke Tanah Suci.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) telah mengisi tahun 2022 ini dengan penuh semangat positif dan optimisme tinggi, sejalan dengan umur yang sudah memasuki tahun ke-66.

Secara khusus, Direktur Syariah dan Sustainability Finance Danamon, Herry Hykmanto, mengungkapkan raya syukur atas berita baik itu serta menegaskan komitmen dan kesiapan Danamon Syariah dalam mendukung masyarakat Indonesia yang berencana untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah ke Tanah Suci.

“Kami tentu sangat menyambut baik dibukanya kembali kloter keberangkatan ibadah Haji dan Umrah bagi masyarakat Indonesia yang sudah menunggu sekian lama karena pandemi. Melalui produk-produk berbasis Syariah, Danamon Syariah siap untuk mendukung kesuksesan program pemberangkatan jemaah Haji yang dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama,” ujar Herry dalam siaran pers yang diterima Jumat (2/9/2022).

BACA JUGA

Danamon Syariah Tawarkan Tabungan Umrah

Sebagai bagian dari Danamon, Danamon Syariah memiliki komitmen untuk mendukung tercapainya visi Danamon, yaitu Peduli dan Membantu Jutaan Orang untuk Mencapai Kesejahteraan. Visi inilah yang juga mendasari dipilihnya tema HUT ke 66 Danamon di tahun ini, “Bersama Bersinergi”.

Dalam menyediakan solusi keuangan berbasis terbaik kepada para nasabah, Danamon Syariah bersinergi bersama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) sebagai anak perusahaan Danamon dan MUFG Bank sebagai induk perusahaannya dalam memberikan solusi keuangan berbasis Syariah terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

Selain produk-produk keuangan Syariah untuk persiapan ibadah Haji dan Umrah, Danamon Syariah memiliki banyak produk keuangan dan perbankan berbasis Syariah lainnya. Salah satunya, misalnya, pembiayaan otomotif berbasis Syariah yang ditawarkan melalui Adira Finance, yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan otomotif terdepan di Indonesia.

BACA JUGA

Danamon Syariah Jalin Kerjasama dengan Alia Wisata

Lebih jauh lagi, dengan semakin tingginya kebutuhan kepemilikan rumah oleh para nasabah dan keluarga muda di Indonesia, Danamon Syariah juga hadir memberikan penawaran produk KPR berbasis Syariah dengan berbagai fitur dan kemudahannya.

Produk KPR berbasis Syariah yang ditawarkan oleh Danamon, yaitu KPR Syariah iB, bisa menjadi opsi pembiayaan kepemilikan bagi masyarakat Indonesia yang tengah berencana untuk memiliki rumah idaman.

Dengan menggunakan akad Syariah Modal Bersama (Musyarakah Mutanaqisah/MMQ), KPR Syariah ini memberikan banyak keleluasaan bagi calon nasabah, seperti pembayaran angsuran oleh nasabah untuk membayar porsi modal bank yang bisa dilakukan secara bertahap dan terus meningkat hingga akhirnya properti menjadi milik nasabah sepenuhnya di akhir masa pinjaman.

BACA JUGA

Danamon Syariah Luncurkan Tabungan Bisa Umrah iB

KPR Syariah iB ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembiayaan properti baru atau bekas, pembiayaan properti inden, pembiayaan kavling siap bangun, pembiayaan multiguna serta take over (balance transfer) dan top up.

“Danamon Syariah memiliki berbagai solusi keuangan berbasis Syariah yang lengkap dengan berbagai fitur dan keunggulannya yang dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan dari nasabah dan masyarakat luas. Danamon Syariah akan terus mempromosikan keunggulan produk keuangan Syariah ke seluruh masyarakat Indonesia, sebagai wujud komitmen memberikan solusi keuangan agar nasabah dapat memegang kendali atas kebutuhan dan tujuan keuangan mereka, termasuk produk-produk keuangan berbasis Syariah,” tutup Herry.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com