Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Dinilai Sudah Tepat

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM bersubsidi sudah tepat. Menurutnya, postur APBN akan berbahaya jika harga BBM tidak dinaikkan.

“Kalau tidak dinaikkan, pembengkakan APBN bisa berbahaya. Jika semula subsidinya Rp 200 triliun, bebannya jadi Rp 500 triliun. Bahkan bisa lebih Rp 600 triliun,” kata Aviliani dalam rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu (4/9/2022).

Aviliani mengatakan, harga minyak dunia pada 2022 dalam asumsi pemerintah berada di angka US$ 80 per barel. Namun, efek perang Rusia-Ukraina, harganya melambung menjadi US$ 105 per barel. Hal ini membuat harga BBM mau tidak mau harus naik.

"Mau tidak mau harga BBM harus naik, apalagi sebenarnya kebijakan pemerintah tentang harga minyak tidak disubsidi lagi, jadi mereka (harga BBM) akan naik dan turun sesuai harga minyak dunia, karena kita juga masih tergantung impor," katanya.

Meski demikian, Aviliani meminta pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keputusan menaikkan harga BBM.

"Wajar saja masyarakat tidak sepakat naik, persoalan di belakang itu, masyarakat tidak mau tahu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan, kenapa BBM naik," katanya

Aviliani juga mendukung keputusan pemerintah memberikan bantalan sosial sebelum menaikkan harga

