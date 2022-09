Pasar Aset Kripto di Zona Hijau meski Bakal Bergelombang

Jakarta, Beritasatu.com- Pergerakan pasar aset kripto awal pekan ini masih terlihat optimistis. Sejumlah jajaran aset kripto utama atau big cap sukses melaju ke zona hijau pada Senin (5/9/2022) pagi.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono menilai, kembalinya pasar aset kripto ke zona hijau pada awal pekan ini disebabkan mulai bergairahnya investor melakukan akumulasi, pascapenurunan akhir pekan lalu. Selain itu investor percaya diri setelah mencerna data ekonomi baru yaitu laporan ketenagakerjaan AS (non-farm payroll/NFP). "Laporan itu menjadi sentimen positif untuk market karena Departemen Ketenagakerjaan AS menyebutkan meski tingkat pengangguran naik menjadi 3,7%, tetapi penyerapan tenaga kerja baru sepanjang Agustus juga cukup besar 315.000 pekerjaan," kata dia Senin (5/9/2022).

Pengumuman NFP Amerika Serikat pada Jumat malam direspons positif oleh market kripto dan saham. Bitcoin dan beberapa altcoin mengalami pumping secara serentak. Namun, setelahnya harga kripto kembali turun.

"Meski performa aset kripto membaik di Senin pagi, tetapi pergerakan sejatinya sideways, jika dibanding sepekan sebelumnya, misalnya Bitcoin masih diperdagangkan di bawah US$ 20.000. Hal ini menandakan bahwa ada tekanan kuat baik dari sisi jual maupun beli," katanya.

Sementara dari sisi makroekonomi, investor sepertinya mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan The Fed sebesar 75 basis poin setelah kemampuan penyerapan tenaga kerja AS masih kuat di Agustus.

Di saat bersamaan, investor juga terlihat antusias menanti dua peristiwa penting di jaringan Ethereum dan Cardano, yang dijadwalkan terjadi pada September. Rencananya, pembaruan jaringan Ethereum, atau yang disebut The Merge, diperkirakan meluncur pada 10-20 September. Sementara itu, hard fork jaringan Cardano juga diharapkan terjadi pada 22 September mendatang.

Dari sisi teknikal, harga Bitcoin (BTC) dalam beberapa hari ini berada di rentang ketat antara US$ 19.540 hingga US$ 20.576. Ini mengindikasikan bahwa terdapat pelaku pasar yang fokus memborong BTC atau melakukan buy the dip, tetapi masih belum kuat mengalahkan sentimen market yang belum kondusif.

Target naik BTC saat ini berada pada level US$ 20.359, kembali ke posisi aman di level psikologisnya. Apabila harga Bitcoin mampu breakout resistance, maka bisa lanjut naik ke US$ 20.859. Sementara, jika breakdown akan lanjut penurunan dengan target di level US$ 19.313.

Sementara, Ethereum level support terdekat berada pada level US$ 1.544. Kemudian, level resistance di level US$ 1.616 masih menjadi target naik terdekat.

Sumber: Investor Daily