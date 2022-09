Harga BBM Vivo Lebih Murah dari Pertalite, Ini Alasannya

Jakarta, Beritasatu.com- Harga bahan bakar minyak (BBM) milik Vivo dijual lebih murah dibanding harga BBM Pertalite milik PT Pertamina (Persero). Namun setelah ditelusuri ternyata, produk milik Vivo tersebut hanya memiliki Research Octane Number (RON) 89., sedangkan Pertalite RON 90.

"Kenapa harga BBM milik VIVO lebih murah dari Pertalite, karena BBM milik VIVO itu mempunyai RON 89 atau lebih rendah dari Pertalite yang memiliki RON 90," kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).

Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk lebih cerdas dan memahami bahwa RON yang lebih tinggi akan lebih bagus dalam meningkatkan performa mesin kendaraan sehingga lebih awet.

Selain itu, jika menghitung dengan menggunakan formula sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 62.K/12/MEM/2020 tahun 2020, pihak Vivo dalam posisi merugi.

"Kita hitung dengan ICP Juli sebesar US$ 106 per barrel, tanpa ada benchmark dengan kurs Rp 14.500 itu saja per liternya sudah Rp 9.749. Setelah kita gunakan formula, maka didapatkan harga dasar Rp 12.503. Harga tersebut belum termasuk PPn dan PBBKB serta margin perusahaan,"jelas Mamit.

Menurut dia, yang dilakukan Vivo saat ini adalah strategi marketing dan meningkatkan portofolio perusahaan di masyarakat. Hanya saja, sangat disayangkan hal tersebut membuat penilaian masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang dan kontraproduktif di tengah kenaikan harga BBM subsidi.

Selain itu, menurut Mamit jika mau membandingkan secara harga harus dengan RON yang sama misalnya dengan RON 92 antara yang di jual Vivo dan Pertamina.

"Produk RON 92 yang dijual Vivo saat ini Rp 15.400, sedangkan Pertamax (RON 92) hanya Rp 14.500 per liter. Jadi, harga Pertamax masih lebih murah dibanding dengan produk Vivo. Kita bandingkan lagi produk Vivo RON 95 dijual sebesar Rp 16.100, sedangkan Pertamax Turbo dengan RON 98 dijual hanya sebesar Rp 15.900. Padahal dari sisi RON jauh lebih tinggi dan kualitasnya jauh lebih baik," pungkas Mamit.

Sumber: Investor Daily