Meski Harga BBM Naik, APBN Masih Menanggung Rp 650 T

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, kenaikan harga BBM subsidi merupakan upaya pemerintah untuk menekan anggaran subsidi dan kompensasi pada APBN agar tidak semakin membengkak, sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran.

BACA JUGA

Harga BBM Vivo Lebih Murah dari Pertalite, Ini Alasannya

Anggaran subsidi dan kompensasi saat ini sebesar Rp 502,4 triliun untuk menutup selisih harga keekonomian bahan bakar minyak, gas, dan listrik yang disalurkan oleh Pertamina dan PLN kepada masyarakat. Bila harga BBM subsidi tidak dinaikkan, jumlahnya bisa membengkak jadi sekitar Rp 698 triliun.

“Dengan kenaikan harga Pertalite dan Solar kemarin, kita perkirakan (anggaran subsidi dan kompensasi) tidak jadi Rp 698 triliun, tetapi kita estimasi sekitar Rp 650 triliun. Jadi, subsidinya masih besar sekali, masih Rp 650 triliun, meskipun kita sudah melakukan peningkatan harga Pertalite dan Solar,” kata Suahasil Nazara saat menjadi narasumber di acara dialog terkait antisipasi dampak kenaikan BBM, Senin (5/8/2022).

Suahasil menegaskan, APBN akan tetap melakukan alokasi anggaran untuk membantu agar harga BBM subsidi benar-benar stabil di masyarakat. Pasalnya saat ini ada tren konsumsi BBM subsidi yang meningkat seiring dengan membaiknya aktivitas masyarakat. Karenanya, volume BBM subsidi juga sudah ditambah agar bisa cukup sampai akhir tahun.

“Itu (anggaran Rp 650 triliun) sudah kita hitung menggunakan volume yang baru. Pertalite yang tadinya kita perkirakan (kuotanya) hanya 23 juta KL sudah kita naikkan menjadi sekitar 29 juta KL. Kalau solar yang kita perkirakan hanya sekitar 15 juta KL sudah kita naikkan jadi 17,4 juta KL untuk mengantisipasi gerak masyarakat. Tentu nanti akan kita komunikasikan kepada DPR,” kata Suahasil.

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengatakan meski harga BBM naik, apabila harga ICP hingga Desember 2022 US$ 85 per barel, maka alokasi subsidi kompensasi BBM yang akan diberikan kepada masyarakat masih akan tetap ada sebesar Rp 591 triliun. Apabila harga rata-rata ICP setahun US$ 99 per barel, subsidi dan kompensasi sebesar Rp 605 triliun. Jika harga rata-rata ICP setahun masih di atas US$ 100 per barel, maka total subsidi dan kompensasi BBM masih akan mencapai Rp 649 triliun.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com