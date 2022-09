Peserta G-20 Dukung Penuh Program Folu Net Sink 2030

Jakarta, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada Indonesia sebagai Presidensi G-20.

Adiminstrator Lingkungan Hidup AS, Michael S Regan menyatakan, Indonesia dan AS memiliki sejarah panjang terkait lingkungan hidup.

"Pertemuan ini bukan hanya sebatas pertemuan biasa, tapi ini merupakan sejarah panjang antara Indonesia dan Amerika, yakni kualitas udara, limbah berbahaya, serta penegakan hukum," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (5/9/2022).

Ia menambahkan, kerja sama ini juga bisa berlanjut hingga pertukaran keahlian. "Kami paham betul, bahwa program Forestry and Other Land Use (FoLU Net Sink 2030) yang dirancang kementerian terkait di Indonesia merupakan catatan penting untuk perubahan iklim," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, sejumlah pemimpin negara terkait G-20 sangat mengapresiasi langkah Folu Net Sink 2030, yang merupakan program prioritas, terutama soal lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

"Banyak sekali rekan-rekan dari luar negeri yang mendukung langkah kita dalam rangka perubahan iklim. Bettina Hofmann dari Jerman, yang menyebutkan dukungan serta kerjasama terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan iklim, gambut dan polusi platik di laut," jelas Siti Nurbaya.

Sosok penerima gelar Profesor kehormatan bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam Universitas Brawijaya ini menambahkan, Indonesia juga tetap konsisten dalam hal mengurangi deforestasi.

"Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Indonesia telah berhasil menurunkan deforestasi secara simultan, tentunya ini merupakan keseriusan kita dalam mewujudkan Forestry Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030," tambahnya.

Sumber: Investor Daily