Semester I, Penjualan Kosmetik Mustika Ratu Melonjak 18%

Jakarta, Beritasatu.com- PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) membukukan penjualan bersih sebesar Rp 166,9 miliar di sepanjang semester I 2022. Performa tersebut utamanya ditopang dari penjualan personal care, produk kosmetik, serta jamu dan minuman sebagai produk andalan.

Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk Bingar Egidius Situmorang mengatakan, meski kondisi pasar belum sepenuhnya pulih, perseroan mulai bergerak lebih agresif dengan berinvestasi di kegiatan marketing dan consumer engagement agar dapat mengakselerasi pertumbuhan penjualan di semester II nanti. Sebab, ia menilai, investasi tersebut sedikit banyak akan berimbas pada laba perusahaan.

"Sementara penjualan produk kosmetik yang di enam bulan pertama tahun ini tercatat mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 18,7% menjadi Rp 29,9 miliar dibandingkan penjualan pada semester I tahun lalu sebesar Rp 25,2 miliar," ujar Egi dalam keterangan resmi, Senin (5/9/202).

Tidak berhenti di situ, performa apik perseroan di semester I 2022 juga tampak dari penjualan salah satu produk andalannya yaitu jamu dan minuman kesehatan yang menyumbang pendapatan sebesar Rp 22,1 miliar, tumbuh 11,2% atau setara Rp 19,9 miliar daripada periode yang sama tahun lalu.

Untuk memperkuat struktur permodalan, lanjut Egi, perseroan juga berencana mendivestasi aset berupa tanah yang hasilnya akan digunakan untuk mengembangkan produk baru, product upgrade, memperluas pasar ekspor dan mengoptimalkan peluang bisnis baru selain tentu memperkuat supply chain dan organisasi perusahaan.

"Di tengah berbagai dinamika kondisi eksternal seperti inflasi hingga kendala pada supply chain global, kemampuan perseroan dalam mengelola biaya operasional di tengah kondisi makro yang tidak menentu patut diapresiasi," kata dia.

Hasilnya dapat tercermin dari kinerja perseroan di paruh pertama tahun ini. Mustika Ratu tercatat memperlihatkan pertumbuhan positif terutama dari sisi penjualan produk personal care yang mencatatkan kenaikan sebesar 11,4% menjadi Rp 147,4 miliar daripada semester I 2021 sebesar Rp 132,3 miliar.

Untuk menjaga pertumbuhan penjualan pada tahun ini dan rencana scale up Jejamu by Mustika Ratu, emiten berkode saham Mustika Ratu ini juga menjalin kerja sama dengan end to end healthcare company terbesar di Indonesia untuk memperluas outlet Jejamu di berbagai wilayah.

Menurut Egi, kerja sama tersebut sekaligus meneguhkan eksistensi perseroan sebagai pionir di industri health and wellness di Indonesia.

“Mustika Ratu akan terus fokus mengembangkan pasar di bidang Health, Beauty and Wellness baik melalui multichannel distribution maupun kemitraan. Perseroan juga akan lebih agresif berinvestasi untuk pengembangan unit-unit business-nya. Manajemen juga terus memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai pihak agar selepas pandemi menjadi momentum lonjakan penjualan di tahun ini,” pungkas Egi.

Sumber: Investor Daily