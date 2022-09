Di Dunia, Ada Negara yang Jual BBM Mahal dan Ada yang Jual BBM Murah

Jakarta, Beritasatu.com- Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai marak di sejumlah daerah Indonesia. Pemerintah Indonesia beralasan subsidi BBM menguras anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan tidak tepat sasaran.

Namun di sebagian besar Eropa dan Asia, pengemudi membayar lebih dari US$8 (Rp 119.092) per galon, bahkan jika barangnya bagus. Harga BBM rata-rata AS adalah US$4,20 (Rp 62.523) per galon, di sisi lain, lebih dekat dengan harga di negara berkembang seperti El Salvador, Zambia, Liberia, dan Rwanda.

Berikut ini adalah daftar negara dengan harga BBM tertinggi dan terendah dalam satuan galon (3,785 liter) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh dunia yang dibuat GOBankingRates.com pada 11 Agustus 2022. Di kelompok BBM mahal, ada Hong Kong, Islandia, Republik Afrika Tengah, Barbados, dan Norwegia. Namun daftar ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai harga pasar.

BACA JUGA

Antisipasi Harga Naik, Myanmar Akan Impor Minyak Rusia

Hong Kong #US$ 11,28 (Rp 167.919) per galon

Biaya bensin di Hong Kong lebih dari dua kali lipat dari yang dibayar oleh pengemudi Amerika bahkan ketika harga berada di titik tertinggi dalam sejarah di awal musim panas. Meski begitu, pengendara di sana hanya menghabiskan 0,52% dari gaji mereka untuk bensin dibandingkan dengan 2,16% di Amerika Serikat (AS). Kondisi itu, menurut LA Times, karena jarak perjalanan rutin lebih pendek di Hong Kong.

South China Morning Post melaporkan bahwa harga tanah tempat SPBU dibangun di Hong Kong meningkat 400% pada tahun 2010-an, yang mendorong harga per galon menjadi dua digit.

Islandia # US$ 9,37 (Rp 139.486) per galon

Menurut Islandia Monitor, harga gas mencapai rekor baru di pulau Nordik musim semi ini. Biaya bahan bakar sudah tinggi di sana, tetapi perang di Ukraina mengirim harga gas ke level tertinggi baru. Seperti tetangganya di Eropa, Islandia bergantung pada Rusia untuk 30% minyaknya.

BACA JUGA

Jangan Heran, Arab Saudi Gandakan Impor Minyak Rusia

Republik Afrika Tengah # US$9,10 (Rp 135.467) per galon

Sama seperti di Islandia, invasi Rusia ke Ukraina harus disalahkan atas sebagian besar harga gas setinggi langit di Republik Afrika Tengah. Biaya bahan bakar di sana adalah yang tertinggi di benua itu. Namun menurut Deutsche Welle, sebagian besar Afrika Sub-Sahara juga mengalami gejolak ekonomi yang disebabkan oleh bahan bakar. Harga di Zimbabwe, Senegal, dan Burundi tidak jauh ketinggalan.

BACA JUGA

Jerman Akan Berhenti Beli Batu Bara dan Minyak Rusia

Barbados # US$ 8,85 (Rp 131.745) per galon

Menurut Barbados Today, semua negara memiliki akses ke minyak dengan harga yang sama di pasar internasional, tetapi harga eceran berubah dari satu tempat ke tempat lain karena pajak dan subsidi. Ini adalah kasus di Barbados, yang memiliki harga gas tertinggi di Karibia dan seluruh Amerika Latin, meskipun biayanya hampir sama curamnya di Jamaika, Bahama, Kepulauan Cayman, dan St. Lucia.

Norwegia #US$8,84 (Rp 131.596) per galon

Harga gas melonjak lebih dari US$10 per galon di Norwegia Juni ini, tepat pada saat rata-rata mencapai US$5 (Rp 74.432) di AS. Menurut Bloomberg, Norwegia adalah produsen minyak terbesar tidak hanya di kawasan Nordik, tetapi di seluruh Eropa. Harga yang tinggi baik untuk industri minyak nasional, tetapi trade-offnya adalah populasi yang terhimpit oleh inflasi pangan dan inflasi bahan bakar pada saat yang sama, sama seperti AS.

BACA JUGA

Sri Lanka Coba Amankan Minyak Rusia dengan Harga Murah

Di kelompok negara BBM murah, ada Venezuela, Libia, Iran, Aljazair, Kuwait, Angola, Nigeria, Turkmenistan, Kazakstan, dan Malaysia.

Venezuela# US$ 0,08 (Rp 1.190) per galon

Menurut NPR, Venezuela duduk di atas cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Meski begitu, AS tidak bisa berpaling ke negara Amerika Selatan untuk menebus pasokan yang hilang dari Rusia tahun lalu. AS tidak mengakui Venezuela pemerintah saat ini dan menganggap pemimpinnya sebagai diktator yang korup dan tidak sah.

Selain itu, Venezuela kehilangan 80% dari produksi ekonominya selama delapan tahun terakhir karena negara itu mengalami disfungsi sosial yang ditandai dengan rusaknya infrastruktur, tidak adanya layanan sosial, dan kelangkaan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan yang meluas.

BACA JUGA

Moskwa Ungkap Kemunafikan AS Larang Minyak Rusia

Libia# US$ 0,12 (Rp 1.786) per galon

Pada tahun 2019, Reuters melaporkan bahwa Libia masih memiliki beberapa BBM termurah di dunia meskipun delapan tahun kekacauan dan kekerasan setelah pembunuhan Moammar Kadhafi pada tahun 2011. Sebagian besar gejolak telah menguasai minyak negara itu - Libia memiliki cadangan terbesar di Libia. Afrika — tetapi komoditas yang paling sedikit persediaannya adalah air.

Layanan publik dan infrastruktur berantakan akibat perang dan penelantaran, dan air bersih langka. Pada Mei 2022, Libya Review melaporkan bahwa bensin secara resmi menjadi lebih murah daripada air minum kemasan.

Iran # US$ 0,20 (Rp 2.977) per galon

Menurut Iran International, sejarah bahan bakar bersubsidi di Iran berawal dari Revolusi Islam 1979. Iran adalah negara penghasil minyak utama, dan bahan bakar murah merupakan harapan publik dan kebanggaan nasional. Subsidi bahan bakar yang terus meningkat telah lama tidak terkendali, dan sekarang pemerintah terpaksa menaikkan harga, yang memperparah kerusuhan sosial dan meningkatnya inflasi. Sanksi internasional yang sudah berlangsung lama telah melumpuhkan negara secara ekonomi, dan kenaikan harga bahan bakar hanya mengobarkan api.

BACA JUGA

Beli Minyak Rusia, Tiongkok dan India Bantu Presiden Putin

Aljazair # US$1,21 (Rp 18.021)

Aljazair merupakan salah satu negara dengan BBM murah, meskipun penduduknya membayar lebih dari sepuluh kali lipat dari tetangganya di barat, Libia. Satu galon gas di Aljazair masuk dengan harga US$1,21.

Kuwait # US$1,29 (Rp 19.203)

Satu negara kaya minyak yang PDB didukung oleh ekspor bahan bakar mereka. Kuwait membayar US$1,29 per galon.

Angola #US$1,41 (Rp 20.989)

Negara Afrika lainnya berada di kelompok BBM yang rendah, dengan satu galon bahan bakar seharga US$1,41.

Nigeria # US$1,59 (Rp 23.669)

Di SPBU Nigeria, warga membayar US$1,59 per galon. Namun, meskipun harga BBM murah, dengan pendapatan rata-rata yang rendah di Nigeria, pengisiannya dianggap cukup mahal.

BACA JUGA

Pemimpin Uni Eropa Sepakat Potong 90% Impor Minyak Rusia

Turkmenistan # US$1,62 (Rp 24.116)

Turkmenistan masuk ke daftar dengan harga bensin US$1,62 per galon.

Kazakstan # US$ 1,64 (Rp 24.413)

Kazakhstan datang dengan bahan bakar hanya seharga US$ 1,64 per galon.

Malaysia # US$1,74 (Rp 25.902)

Malaysia melengkapi daftar negara BBM rendah dengan harga US$1,74 per galon.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com