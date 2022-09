Dukung Program P3DN, Acer Beri Layanan Asesmen Keamanan Siber

Jakarta, Beritasatu.com - Acer Indonesia memberikan apresiasi kepada 147 pelanggan pertama dari pemerintah daerah kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia yang telah menggunakan produk dalam negeri (PDN) dari Acer, dengan memberikan layanan pemeriksaan kerentanan dan asesmen siber (website assessment & penetration test) pada portal e-government. Layanan asesmen keamanan siber ini merupakan nilai tambah program Acer for Indonesia.

Sales Director Acer Indonesia Leny Ng menyampaikan, Acer for Indonesia merupakan dukungan Acer terhadap program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), yang memberikan nilai lebih bagi pengguna PDN Acer. Selain mendapatkan produk-produk berkualitas dan telah memenuhi persyaratan TKDN dan bobot manfaat perusahaan (BMP) lebih dari 40%, pengguna juga mendapatkan layanan tambahan perpanjangan garansi dan layanan cyber security assessment.

“Transformasi digital di institusi pemerintah merupakan salah satu bagian dari prioritas nasional. Untuk itu, dibutuhkan perangkat teknologi dengan kualitas terbaik dalam menunjang percepatan proses akselerasi kompetensi di institusi pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia, dengan mengedepankan penggunaan produk dalam sesuai dengan arahan pemerintah. Selain itu dalam penggunaan teknologi, faktor keamanan siber menjadi bagian yang sangat penting,” kata Leny Ng dalam acara workshop peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan keamanan siber di daerah, di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Leny menambahkan, Acer for Indonesia bertujuan untuk ikut mendorong transformasi digital di berbagai sektor, teristimewa sektor pendidikan, lewat beberapa langkah. Hal ini meliputi pelatihan dan penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan platform edukasi jelajah ilmu agar ekosistem pendidikan digital menjadi lebih terintegrasi, ketersediaan PDN terbaik standar global yang telah memiliki sertifikasi TKDN. Untuk melengkapi ekosistem tersebut, Acer menyediakan layanan cyber security untuk perlindungan data.

PDN Acer sendiri meliputi laptop, chromebook, PC all in one (AIO), desktop PC, dan mini PC, yang dihadirkan melalui fasilitas produksi Acer Manufacturing Indonesia (AMI) yang sudah berdiri sejak 2012. Leny menyampaikan, lewat AMI, kustomisasi hardware maupun software juga dilakukan sesuai dengan keinginan dan permintaan, baik dari pelanggan individu, korporat, institusi pemerintahan, serta lembaga pendidikan.

Sumber: BeritaSatu.com