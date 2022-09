Harga BBM Naik, Driver Ojol di Samarinda Merugi Ratusan Ribu

Samarinda, Beritasatu.com - Kenaikan harga BBM khususnya Pertalite sangat dirasakan para driver ojek online (ojol) dan ojek konvensional di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Mereka mengaku mengalami kerugian ratusan ribu rupiah per hari.

"Sejak harga Pertalite naik 2 hari terakhir, kami mulai mengalami kerugian, bahkan sehari kemarin kami rugi sampe ratusan ribu mas" kata salah satu driver ojol, Siti Komariah ditemui awak media usai mengantre di SPBU di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda, Selasa pagi (6/9/2022).

Dia menerangkan biasanya mendapat penghasilan rata-rata Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per hari. Namun sejak harga BBM Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter dari Rp 7.650, uang yang dibawa pulang hanya Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per hari. Pasalnya, biaya bahan bakar menjadi lebih tinggi dibanding biasanya. "Anjloknya pendapatan ini karena biaya untuk konsumsi BBM membengkak," terang Siti Komariah.

Sebelum kenaikan harga BBM Pertalite, Siti hanya perlu merogoh kocek Rp 20.000 untuk mengisi penuh bahan bakar di sepeda motornya. Namun saat ini harus mengeluarkan dana Rp 40.000 atau nyaris 2 kali lipat dari biasanya. "Sekarang kalau mau isi penuh atau full tank, harus bayar Rp 35.000 hingga Rp 40.000," kata Siti.

Hal serupa dirasakan ojek konvensional. Mereka mengaku mengalami kerugian signifikan pascakenaikkan harga Pertalite. "Kami ini yang berprofesi tukang ojek sangat merasakan dampaknya mas" kata Oji, salah satu tukang ojek konvensional.

Oji mengaku kesulitan menaikkan tarif jasa ojek. Jika tarif dinaikkan terlalu tinggi, pelanggan enggan naik ojek. Sedangkan jika tarif tidak dinaikkan, pendapatan semakin menurun.

Para driver ojek di Kota Samarinda berharap agar pemerintah kembali menurunkan harga BBM, meski tak seperti harga sebelumnya. Harga BBM Pertalite Rp 10.000 per liter, dinilai terlalu tinggi dan membebani masyarakat kecil.

