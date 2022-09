BBM Vivo Naik Jadi Rp 10.900, Ini Harga di Pertamina, Shell, dan BP

Jakarta, Beritasatu.com - SPBU Vivo di bawah jaringan PT Vivo Energy Indonesia, sempat diserbu konsumen pasca-pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Pasalnya, Revvo 89 (RON 89) yang dibanderol Rp 8.900 per liter lebih murah dibandingkan Pertalite (RON 90) milik Pertamina sebesar Rp 10.000. Lalu berapa harga terbaru BBM di Pertamina, Vivo, BP dan Shell?

SPBU Vivo sempat viral karena membanderol harga BBM di bawah harga Pertalite. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Selang 2 hari setelah kenaikan harga BBM Pertamina, Vivo menaikkan harga Revvo 89 menjadi Rp 10.900, lebih mahal dari Pertalite.

BACA JUGA

Harga BBM Vivo Lebih Murah dari Pertalite, Ini Alasannya

Bensin Revvo 89 hingga Minggu, 4 September 2022 tercatat masih dibanderol sebesar Rp 8.900 per liter, sementara bensin Pertalite mulai Sabtu, 3 September 2022 telah dinaikkan menjadi Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar subsidi. Pada saat yang sama, Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memberlakukan kembali penyesuaian harga berkala untuk produk Pertamax (RON 92).

Harga Pertalite naik 30,7% dari Rp 7.650 jadi Rp 10.000, Solar subsidi naik 32% dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 dan Pertamax nonsubsidi naik 16% dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500. Harga baru ini berlaku mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Mengutip Instagram Energy Watch Selasa (6/9/2022), harga BBM Pertamax (RON 92) milik Pertamina dibanderol Rp 14.500 per liter masih lebih murah dibandingkan harga BBM di SPBU Shell dengan produk Super (RON 92) yakni Rp 15.450 per liter, Revvo 92 milik SPBU Vivo Rp 15.400 per liter dan BP 92 milik BP Rp 15.420 per liter.

Untuk BBM RON 90 atau Pertalite milik Pertamina yang harganya Rp 10.000 per liter, lebih murah dari harga BP 90 (RON 90) Rp 15.320 per liter. Sementara Revvo 89 (RON 89) dibanderol Rp 10.900 per liter.

Adapun Peramax Turbo Pertamina (RON 98) dijual Rp 15.900, lebih murah dari V- Power Nitro Shell (RON 98) seharga Rp 16.150, Revvo 95 (RON 95) seharga Rp 16.100 dan BP 95 (RON 95) seharga Rp 16.130.

Baca selanjutnya

Sebelumnya, beredar kabar bahwa keputusan Vivo menaikkan harga dari Rp 8.900 ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com