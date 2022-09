OJK Buka Peluang Perpanjang Program Restrukturisasi Kredit

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang program restrukturisasi kredit akibat Covid-19 yang seharusnya berakhir pada Maret 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK akan menggunakan pendekatan yang berbeda, di mana perpanjangan restrukturisasi kredit hanya untuk sektor-sektor tertentu yang masih membutuhkan waktu untuk pulih.

"Dalam melakukan restrukturisasi, kita tidak akan melakukannya secara across the board, tidak akan secara langsung memperpanjang. Akan kita lihat per sektornya seperti apa, segmentasi pasarnya seperti apa dan juga secara geografis seperti apa,” kata Dian dalam konferensi pers perkembangan industri perbankan terkini, Selasa (6/9/2022).

BACA JUGA

OJK Sebut 40% Kredit yang Direstrukturisasi Sudah Sehat

Dian menyampaikan, sampai dengan saat ini OJK masih terus melakukan survei dan studi akhir terkait arah kebijakan restrukturisasi kredit.

"Mengenai restrukturisasi, kita memang konsen di beberapa sektor tertentu seperti akomodasi, makanan dan minuman, perhotelan, real estate, dan yang lain. Saya kira itu indikasi yang cukup kuat, memang sektor-sektor tertentu itu masih membutuhkan waktu untuk recovery," imbuhnya.

Kemudian terkait demografi, lanjut Dian, OJK akan melihat performance ekonomi secara keseluruhan dari geografi itu seperti apa kondisinya.

BACA JUGA

OJK Targetkan Restrukturisasi Kredit di Atas Rp 720 T

"Misalnya, karena Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata dan semua yang terkait dengan pariwisata itu kena, tentu itu salah satu contoh pertimbangan. Tetapi tentu saya tidak akan mendahului, tunggu dulu hasil riset sampai selesai,” tegasnya.

Baca selanjutnya

Berdasarkan catatan OJK, restrukturisasi kredit perbankan yang terdampak Covid-19 saat ini ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com