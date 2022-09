IHSG Dibuka Melemah Seiring Pergerakan Bursa Asia

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,14% ke 7.223 pada awal perdagangan hari ini, Rabu (7/9/2022).

Pertumbuhan sektor jasa meningkatkan kemungkinan kenaikan FFR sebesar +75 bps. Indeks teknologi Nasdaq secara konsisten bergerak di zona merah kemarin, ditutup lebih rendah untuk hari ketujuh berturut-turut. Sektor jasa AS, ISM Services Index Agustus naik menjadi 56,9 poin (Vs Juli 56,7 poin), membuat investor melihat probabilitas 74% dari kenaikan suku bunga Fed +75Bps September mendatang berdasarkan data CME FedWatch. Selain fokus pada pidato Powell pada hari Kamis, investor juga mengantisipasi kebijakan moneter Bank Sentral Eropa pada hari yang sama. Berdasarkan survei Bloomberg, suku bunga pembiayaan kembali utama ECB September naik +75Bps menjadi 1,250% (Vs. Agustus 0,500%).

IHSG ditutup di atas level psikologis 7.200 poin selama dua hari berturut-turut, di tengah pro-kontra keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi lebih dari 30%. Sementara itu, krisis energi di benua Eropa menyebabkan harga batu bara mencapai rekor baru di pasar ICE Newcastle, yang ditutup pada USD 461,07/Ton atau naik hampir 6% setelah Gazprom berhenti memasok gas alam ke zona euro tanpa batas waktu pada Jumat lalu. NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak konsolidasi/sideways dengan support: 7.200/7.180-7.150/7.080 dan resistance: 7.260-7.288/7.300/7.350.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,31% ke kisaran 494, indeks LQ45 turun 0,16% ke kisaran 1.025,3, JII turun 0,22% ke 623,7.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 1,11%, indeks komposit Shanghai turun 0,02%, Hang Seng Hong Kong turun 1,33%, Kospi Korsel turun 1,46%, S&P/ASX 200 turun 1,3%.

Dow Jones Industrial Average turun 173,14 poin, atau 0,55%, menjadi ditutup pada 31.145,30. S&P 500 tergelincir 0,41% menjadi 3.908,19. Nasdaq Composite turun 0,74% menjadi 11.544,91.

