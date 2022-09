Kemenhub Akan Umumkan Kenaikan Tarif Ojek Online Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan akan mengumumkan tarif ojek online terbaru dan bus antar kota antar provinsi (AKAP) kelas ekonomi, hari ini, Rabu (7/9/2022).

"Bersama ini Kementerian Perhubungan mengundang rekan-rekan media untuk hadir secara virtual pada press conference penyesuaian tarif ojek online dan bus AKAP kelas ekonomi yang akan diselenggarakan Rabu (7/9/2022), ukul 11.00 WIB," demikian bunyi undangan yang diterima Beritasatu.com.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, komponen bahan bakar menjadi komponen yang cukup besar pada operasional layanan transportasi, yaitu berkisar antara 11% hingga 40%, sehingga berbagai penyesuaian pun harus dilakukan. Di sisi lain, Kemenhub juga sangat menyadari dampak penyesuaian harga BBM terhadap angka inflasi.

Menhub juga telah meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk mengintensifkan komunikasi dengan mitra pengemudi ojol dan pihak aplikator.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Pertalite dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi lainnya sejak Sabtu (3/9/2022). Berikut harga Pertalite dan BBM jenis lainnya:

-Pertalite dari Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter.

-Solar subsidi dari Rp 5.150 rupiah per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

-Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Sumber: BeritaSatu.com