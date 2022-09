Listing, Black Diamond Incar Produksi Batu Bara Naik 300%

Jakarta, Beritasatu.com- PT Black Diamond Resources Tbk (COAL) hari ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau listing. Perusahaan menargetkan volume produksi batu bara pada 2022 naik 300% menjadi 900.000 ton dibanding produksi 2021 berkisar 260.000 ton. Untuk mencapai target itu, perseroan sudah menambahkan alat berat dan kebutuhan lainya.

Direktur Utama Black Diamond Resources Donny Janson Manua mengatakan total penjualan batu bara 2021 perseroan hampir sama dengan produksi. “Pada tahun ini kami mengharapkan sama, sedangkan untuk laba bersih kami masih belum bisa mengungkapkan lantaran tergantung average selling price (ASP),” jelas Donny dalam konferensi pers, Rabu (10/9/22).

Ia menambahkan, hingga semester pertama 2022 perseroan telah memproduksi 200.000 ton dan laba bersih sebesar Rp 83 miliar lebih tinggi dari capaian sepanjang tahun 2021 yakni Rp 67 miliar. “Hal ini dikarenakan ASP pada semester pertama 2022 mencapai US$ 115 per ton dibanding tahun lalu US$ 56 per ton,” ujarnya.

Dia mengatakan target penjualan didominasi ekspor sebanyak 75%, sedangkan sisanya untuk memenuhi kuota Domestic Market Obligations (DMO) sebesar 25%. Tiongkok penyumbang terbesar pendapatan yakni sebanyak 50%, disusul oleh negara lainya seperti Vietnam, Bangladesh. “Dengan kondisi cuaca yang lebih kering pada semester dua ini, kami optimistis target produksi dan penjualan 2022 akan tercapai,” kata dia.

Untuk diketahui, Black Diamond Resources beroperasi di daerah Kalimantan Tengah dengan luas wilayah izin usaha pertambangan (IUP) sebesar 4.883 hektare (ha). Batu bara yang dihasilkan Black Diamond adalah kualitas tinggi GAR 5.500.

Direktur Keuangan Edward Manurung mengungkapkan bahwa area eksplorasi perseroan masih sangat luas. Sehingga perseroan tidak berencana melakukan akuisisi lahan. “Dana IPO digunakan untuk anak usaha perseroan yakn PT Dayak Membangun Pratama atua DMP sebesar Rp 40 miliar yang akan digunakan untuk keperluan belanja modal,” kata dia.

Lebih lanjut, emiten milik konglomerat Sujaka Lays ini berhasil menyentuh Auto Reject Atas (ARA) dengan terbang 35% ke Rp 135 pada perdagangan sesi I perdananya di pasar sekunder. Sebelumnya, perseroan melepas saham ke publik melalui skema penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 1,25 miliar saham atau 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga saham perdana yang ditawarkan adalah sebesar Rp 100 per saham sehingga perseroan memperoleh dana hasil IPO sebesar Rp 125 miliar.

