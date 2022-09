Catat! Ini Tarif Baru Bus AKAP Kelas Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan penyesuaian terhadap tarif AKAP kelas ekonomi. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Hendro Sugiatno, kenaikan tarif angkutan AKAP Kelas Ekonomi perlu penyesuaian biaya angkutan.

"Yaitu kenaikan harga BBM, biaya awak bus yaitu kenaikan UMP, iuran kesehatan dan ketenagakerjaan (Jamsostek), dan penyesuaian harga kendaraan dan sparepart,” jabar Hendro dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9/2022).

Ia menjelaskan, sejak tahun 2016 belum ada kenaikan tarif bus AKAP Kelas Ekonomi. Seiring dengan naiknya harga BBM, maka perlu ada kenaikan tarif bus AKAP Kelas Ekonomi.

“Tarif dasar untuk 2022 sebesar Rp159 per penumpang per kilometer. Ada kenaikan dari tarif dasar tahun 2016 yang hanya Rp119 per penumpang per kilometer,” katanya.

BACA JUGA

Aplikasi Ojol Diberi Tiga Hari untuk Terapkan Tarif Baru

Untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) berlaku tarif batas Atas Rp207 per penumpang-kilometer, tarif batas Bawah Rp128 per penumpang-kilometer.

Sementara Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur) berlaku tarif batas atas Rp227 per penumpang-kilometer dan tarif batas bawah Rp142 per penumpang-kilometer.

Sebagai informasi, Kemenhub juga melakukan penyesuaian untuk tarif baru ojek online (ojol).

“Untuk komponen penyesuaian biaya jasa ojek online ada 3 komponen antara lain biaya pengemudi yaitu kenaikan UMR, asuransi pengemudi, biaya jasa minimal order 4 KM, dan kenaikan harga BBM,” ucap Dirjen Hendro.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini