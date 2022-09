Telkom dan BCG Rilis Hasil Studi Dampak Digitalisasi ke UMKM

Jakarta, Beritasatu.com - PT Telkom Indonesia (Telkom) bersama Boston Consulting Group (BCG) telah merilis hasil studi mengenai dampak digitalisasi bagi pemulihan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Peluncuran laporan ini dilakukan di side event MSMEs Reports 2022 yang diselenggarakan oleh B-20 Digitalization Task Force di studio SEA Today, Jakarta, Kamis (1/7/2022).

Sebagaimana diketahui, sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dunia. Sebanyak 90% bisnis global dan setengah dari lapangan kerja global bergantung pada UMKM. Pentingnya UMKM bagi perekonomian dunia, menjadi salah satu faktor Presidensi B-20-G-20 Indonesia mengangkat soal pemberdayaan UMKM sebagai isu prioritas. Terlebih lagi, UMKM juga terkena dampak yang cukup signifikan dari pandemi Covid-19.

Dalam studi yang dilakukan BCG dan Telkom Indonesia berjudul “Powering up a post-pandemic rebound for MSMEs through digital transformation”, terlihat bagaimana digitalisasi berkontribusi besar bagi lebih dari 60% UMKM dalam mencari pelanggan dan pemasok barang-barang yang diperdagangkan oleh mereka.

B-20 Digitalization Deputy Chair sekaligus Direktur Digital Business Telkom Indonesia Fajrin Rasyid mengatakan di negara berkembang seperti Indonesia, sektor UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional dengan berkontribusi 60% bagi PDB.

“Hasil penelitian kami sesuai dengan data Kemenkop UMKM tahun 2021 yang memperlihatkan bahwa UMKM memberikan lapangan kerja bagi 97 persen (117 juta pekerja) yang 64,5 persennya merupakan kaum perempuan dan memberdayakan ekonomi lokal,” kata Fajrin.

Selain memperlihatkan dampak positif platform digital bagi UMKM, laporan tersebut juga menunjukkan bagaimana mereka menghadapi tantangan besar selama pandemi Covid-19. Selama pandemi, banyak UMKM yang bangkrut karena pembatasan mobilitas sosial, sementara yang lain kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Mengenai dampak Covid-19 terhadap UMKM, Managing Director dan Partner BCG, Davids Tjhin melihat bisnis UMKM terus menghadapi tantangan terutama di masa pandemi dan ini memberikan dampak sangat serius kepada ekonomi rumah tangga.

Adapun laporan lengkap “Powering up a post-pandemic rebound for MSMEs through digital transformation” dapat dilihat dengan klik tautan berikut ini.

Sebagai informasi, SEA Today dalam hal ini merupakan partner utama Telkom Indonesia dan BCG dalam mempromosikan dan memperluas informasi MSME Reports 2022 dari Indonesia ke publik, baik domestik maupun internasional yang harapannya dapat membantu memperkuat bisnis UMKM di Indonesia.

