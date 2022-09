Wall Street Menguat, Sentimen Suku Bunga dan Minyak Mereda

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (7/9/2022). Kekhawatiran suku bunga dan harga minyak mereda, mendinginkan sentimen inflasi tinggi yang berkelanjutan.

Dow Jones Industrial Average naik 435,98 poin, atau 1,40%, ke 31.581,28. S&P 500 naik 1,83% menjadi 3.979,87. Nasdaq Composite naik 2,14% menjadi 11.791,90, memecahkan koreksi beruntun tujuh hari.

Imbal hasil Treasury AS turun setelah lonjakan pada hari Selasa. Harga minyak merosot, dengan minyak mentah West Texas Intermediate menetap di $81,94 per barel - penutupan terendah sejak Januari. Pound Inggris mencapai level terendah terhadap dolar AS sejak 1985.

Saham menguat karena Wakil Ketua Fed Lael Brainard menegaskan kembali bahwa bank sentral akan melakukan apa yang diperlukan untuk menahan inflasi, dan tetap memperhatikan risiko apabila terlalu agresif.

“Kecepatan siklus pengetatan dan pengaruh globalnya, serta ketidakpastian kecepatan laju pengetatan ...

Sumber: CNBC.com