Harga Minyak Mentah Dunia Turun ke Level Terendah Sejak Invasi Rusia

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun lebih dari $ 4 pada hari Rabu (7/9/2022) ke level terendah sejak Rusia menginvasi Ukraina. Penurunan dipengaruhi kekhawatiran permintaan yang dipicu oleh risiko resesi dan data perdagangan Tiongkok yang suram.

Minyak mentah berjangka Brent turun $4,83 atau 5,2% ke $ 88 per barel. Minyak mentah AS West Texas Intermediate turun $4,94, atau 5,69% ke $81,94 per barel.

"Ancaman resesi yang melemahkan permintaan di seluruh dunia Barat semakin mendekati kenyataan karena inflasi yang melonjak dan kenaikan suku bunga mengurangi konsumsi," kata analis PVM Stephen Brennock.

BACA JUGA

Minyak Mentah Dunia Tertekan Sentimen Suku Bunga dan Covid

Lembaga pemeringkat kredit Fitch pada hari Selasa mengatakan bahwa penghentian pipa Nord Stream 1 telah meningkatkan kemungkinan resesi di zona euro.

Baca selanjutnya

Bank Sentral Eropa secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga tajam ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com