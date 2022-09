Dibuka Menguat 0,4%, Ini Sentimen Penggerak IHSG Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,43% ke 7.217,7 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (8/9/2022).

Nasdaq memimpin kenaikan Wall Street, dengan kenaikan lebih dari 200 poin, menghentikan penurunan tujuh hari. Selain Microsoft dan Google, kenaikan Nasdaq didukung oleh saham Apple yang naik 1%, menyusul peluncuran sejumlah produk baru termasuk iPhone 14. Neraca Perdagangan AS Juli mencatat defisit -USD 70,6 miliar (Vs. -USD 80.9 miliar) atau defisit lebih rendah 13% MoM. Sebelumnya, Neraca Perdagangan menambahkan 1,42% poin ke PDB AS 2Q22 yang mengalami resesi teknis -0,6% QoQ (Vs. 1Q22 -1,6% QoQ). Apresiasi Wall Street juga terjadi seiring dengan penguatan Risk Free UST10Y yang mencatatkan penurunan yield sebesar 9 Bps ke level 3,27%, dari yield 3,35% atau level tertinggi sejak Juni 2022.

IHSG ditutup melemah 46 poin, setelah dua hari berturut-turut ditutup di atas level psikologis 7.200. Pergerakan IHSG tersebut sebagai respon dari tekanan yang kembali muncul di Wall Street, dan melemahnya pasar Eropa pada awal perdagangan. Berdasarkan survei Bloomberg, suku bunga ECB September diproyeksikan naik +75 Bps menjadi 1,25% (Vs. Agustus 0,50%). Klaim pengangguran awal AS yang berakhir 3 September diproyeksikan tetap pada 235.000 klaim. Ketua Fed Powell dijadwalkan untuk mengambil bagian dalam diskusi panel pada pertemuan virtual Cato Institute. NHKSI Research memproyeksikan bahwa IHSG akan bergerak untuk menguji support, dengan support: 7.166-7.150 / 7.080-7.040 dan resistance: 7.200 / 7.250 / 7.288.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,4% ke kisaran 493,5, indeks LQ45 naik 0,55% ke kisaran 1.025,3, JII naik 0,28% ke 622,3.

Nikkei 225 Tokyo naik 2%, indeks komposit Shanghai naik 0,12%, Hang Seng Hong Kong turun 0,23%, Kospi Korsel naik 0,23%, S&P/ASX 200 naik 0,77%.

Sebelumnya, Dow Jones Industrial Average naik 435,98 poin, atau 1,40%, ke 31.581,28. S&P 500 naik 1,83% menjadi 3.979,87. Nasdaq Composite naik 2,14% menjadi 11.791,90.

Sumber: BeritaSatu.com