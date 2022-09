BBM Naik, Banggar DPR Minta Pemerintah Audit dan Bayar Kompensasi Pertamina

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebutkan saat ini pemerintah menghadapi dua masalah sekaligus, yakni tekanan harga karena tingginya harga BBM dan membengkaknya kebutuhan pertalite dan solar karena permintaan yang naik. Said pun mendorong pemerintah mengambil 4 langkah strategis untuk mengantisipasi dampak dari dua masalah tersebut.

"Terhadap tingginya harga minyak dunia, karena sebagian besar kebutuhan minyak kita dari impor, pemerintah telah menaikkan harga BBM kita, baik yang subsidi maupun kompensasi pada 3 September 2022 lalu. Banggar DPR memberikan apresiasi atas langkah ini, sebab Banggar DPR sebenarnya sejak sebulan lalu telah mendorong agar mengubah tarif BBM," ujar Said kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

Terhadap kebutuhan penambahan kuota, kata Said, pemerintah telah menambah kuota BBM bersubsidi, untuk pertalite dari semula 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter, sedangkan untuk solar dari semula 14,9 juta kiloliter menjadi 17,4 juta kiloliter.

Konsekuensi kebijakan tersebut, tutur Said, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi yang semula Rp 502 triliun menjadi Rp 698 triliun. Menurut Said, asumsi itu belum memperhitungkan kenaikan harga BBM per 3 September lalu. Jika memasukkan komponen perubahan harga harga BBM per 3 September 2022 lalu, diperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp 650 triliun.

