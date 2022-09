Klaster The Essence @Yarra di JGC Raih Penghargaan PIA 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Klaster The Essence @Yarra di Jakarta Garden City (JGC) yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses (anak usaha PT Modernland Realty Tbk), berhasil meraih penghargaan Properti Indonesia Award (PIA) 2022 untuk kategori property development, sub kategori housing dengan title the innovative housing concept in east Jakarta.

Marketing & Sales Director Urban Development PT Modernland Realty Tbk, Kelvin O Lesmana merasa bangga dan bersyukur klaster The Essence @Yarra yang dikembangkan di Jakarta Garden City (JGC) berhasil meraih penghargaan Properti Indonesia Award (PIA) 2022.

"Penghargaan ini menjadi sangat penting karena merupakan sebuah pengakuan dan kepercayaan konsumen atas kualitas produk properti yang kami kembangkan," kata Kelvin O Lesmana, dalam keterangan persnya, Kamis (8/9/2022).

Kelvin menjelaskan, klaster The Essence @Yarra di JGC memiliki banyak keunggulan, antara lain memiliki desain yang unik dan mengadopsi konsep yang sedang digemari oleh kebanyakan masyarakat saat ini yakni kekinian dengan mengedepankan konsep hunian maksimal bagi kebutuhan ruang untuk seluruh anggota keluarga.

"Klaster The Essence @Yarra bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari hunian dan ingin hidup lebih baik di Jakarta, khususnya di kawasan JGC," ujar Kelvin O Lesmana.

Direncanakan peluncuran perdana atau launching klaster The Essence @Yarra akan dilakukan sesegera mungkin. Peluncuran klaster ini, karena Modernland Realty melihat masih tingginya permintaan rumah tapak di kota Jakarta.

"Kami melihat permintaan terhadap produk rumah tapak di JGC saat ini masih cukup tinggi, maka kami coba untuk akomodir permintaan tersebut dengan merancang hunian yang nyaman, ideal dan terjangkau bagi masyarakat modern saat ini,” kata Kelvin.

The Essence @Yarra berada di dalam klaster Yarra, yang merupakan klaster keempat di kawasan River Garden di dalam kawasan JG. Klaster Yarra sendiri dibangun di atas lahan seluas 6,7 hektare (Ha).

Terinspirasi dari nama sungai yang membelah pusat kota Melbourne, Australia, klaster Yarra di JGC menyuguhkan rumah dengan konsep minimalis dan modern.

Penghargaan Properti Indonesia Award (PIA) 2022 sendiri menetapkan 32 penerima golden tropyang diklasifikasikan dalam empat kategori, property corporates, property projects, inspiring figure dari industri properti serta property supporting industries.

Sumber: Investor Daily