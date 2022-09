Intip Yuk, Lima Aset Kripto Pembawa Hoki Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com- Trader Tokocrypto Afid Sugiono, mengatakan pasar aset kripto saat ini sedang mencoba kembali bangkit, setelah terjadi penurunan signifikan pada Rabu (7/9/2022) lalu.

Dikutip Kamis (8/9/2022), ia memberikan lima rekomendasi dari aset kripto yang diprediksinya bisa mengalami bullish pekan ini.

1. Cardano (ADA)

BACA JUGA

Kripto Kembali Bangkit, Bitcoin dan Ethereum Untung

Cardano (ADA) membuka daftar aset kripto berpotensi bullish pekan ini. Afid melihat ADA masih besar untuk melanjutkan relinya, setelah pengembang Cardano Foundation akhirnya mengumumkan bahwa hasil hard fork Cardano akan terjadi pada 22 September mendatang, atau hanya 1 minggu setelah tanggal perkiraan The Merge Ethereum di tanggal 15 September.

Afid mengungkapkan dari analisis teknikalnya kemungkinan besar harga ADA akan terus melaju menuju harga US$ 0,53. ADA masih bisa bergerak menuju harga sekitar US$ 0,53 hingga US$ 0,59 atau naik 10-16% dalam beberapa hari ke depan.

Peringkat ADA di CoinMarketCap pada Kamis (8/9/2022) pukul 13.00 WIB adalah #8, dengan kapitalisasi pasar langsung US$ 16.196.434.727. Jumlah koin yang beredar 34.182.044.153 koin ADA dan maksimal pasokan 45.000.000.000 koin ADA.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) kembali masuk ke dalam daftar aset kripto bullish pekan ini. Afid menjelaskan nilai ETH telah meroket didorong oleh sentimen The Merge yang semakin dekat dan kemungkinan besar akan terjadi pada tanggal 15 September mendatang.

Lebih lanjut, Afid menjelaskan dari analisis teknikalnya ETH pagi ini ditutup pada harga US$ 1.630. Saat ini level tertinggi berada di harga US$ 1.657 dan level terendah berada pada harga US$ 1.490.

Jika berhasil breakout, maka target naik ETH selanjutnya berada di level US$ 1.697. Sedangkan, level support masih solid di US$ 1.606 untuk menahan laju penurunan jika harga ETH koreksi.

Peringkat ETH di CoinMarketCap pada Kamis (8/9/2022) pukul 13.00 WIB adalah #2, dengan kapitalisasi pasar langsung US$ 199.878.917.745. Jumlah koin yang beredar 122.283.955 koin ETH dan maksimal pasokan tidak tersedia.

3. Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) termasuk salah satu aset kripto potensi bullish pekan ini. Afid melihat ETC mencatat keuntungan signifikan yang sebagian didukung oleh aktivitas jaringan pada blockchain Ethereum utama, khususnya peningkatan The Merge.

Ethereum Classic (ETC) sendiri adalah hard fork dari Ethereum (ETH) yang diluncurkan pada Juli 2016. Ethereum Classic telah berusaha untuk membedakan dirinya dari Ethereum, dengan peta jalan teknis kedua jaringan yang semakin menyimpang satu sama lain seiring waktu.

Peringkat ETC di CoinMarketCap pada Kamis (8/9/2022) pukul 13.00 WIB adalah #17, dengan kapitalisasi pasar langsung US$ 5.052.737.102. Pasokan yang beredar 136.756.006 koin ETC dan maksimal pasokan 210.700.000 koin ETC.

BACA JUGA

Binance Adopsi Pendekatan Pengguna untuk Optimalkan Keamanan Kripto

4. Kava (KAVA)

Fase bullish pada aset kripto KAVA muncul kembali. Afid menjelaskan sentimen positif pasca-peluncuran mainnet Kava 11 pada 8 September 2022. Dalam peluncuran tersebut KAVA Labs pun akan memperkenalkan KAVA yang merupakan platform staking derivative.

Peringkat KAVA di CoinMarketCap pada Kamis (8/9) pukul 13.00 WIB adalah #89, dengan kapitalisasi pasar langsung US$ 396.693.463. Pasokan yang beredar 250.874.925 koin KAVA dan maksimal pasokan tidak tersedia.

5. Binance Coin (BNB)

Selanjutnya, ada Binance Coin (BNB) yang merupakan aset kripto yang diciptakan oleh Binance, salah satu exchange kripto terbesar di dunia. BNB berjalan di Binance Chain, sebuah blockchain yang diciptakan Binance untuk mendukung pertukaran kripto yang terdesentralisasi.

Afid menjelaskan BNB berpotensi bullish dampak langkah Binance yang mengeluarkan USD Coin (USDC) dari platformnya untuk meningkatkan stablecoin-nya sendiri, Binance USD (BUSD), stablecoin terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar, mengikuti USDC di tempat kedua dan Tether.

Peringkat BNB di CoinMarketCap pada Kamis (8/9/2022) pukul 13.00 WIB adalah #5, dengan kapitalisasi pasar langsung US$ 45.065.570.865. Pasokan yang beredar 161.337.261 koin BNB dan maksimal pasokan 200.000.000 koin BNB.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily