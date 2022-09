Ini Tiga Langkah Akselerasi Ekonomi Syariah di Wilayah Jawa

Jakarta, Beritasatu.com - Akselerasi ekonomi syariah (eksyar) khususnya di wilayah Jawa untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dapat diwujudkan melalui implementasi tiga langkah. Pertama, inisiasi program hilirisasi produk rempah dengan fokus pada inkubasi hingga ekspor guna mendorong UMKM menembus pasar produk halal dunia (go global).

Kedua, kerja sama pemasaran produk-produk halal melalui e-commerce dengan kanal pembayaran melalui QRIS dan BI Fast (go digital). Ketiga, peran pesantren dalam mendukung produksi pertanian dan hortikultura guna mendukung ketahanan pangan melalui social partnership for food security (go agriculture). Hal ini mengemuka dalam upacara pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa, di Surabaya, Kamis (8/9/2022).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, BI secara kontinu melakukan berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi bersama. Perry menegaskan perlunya kerja sama seluruh pihak dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk memfokuskan kegiatan yang lebih berdampak terhadap capaian yang diharapkan. Dalam hal ini, Jawa Timur sebagai salah satu pemasok rempah-rempah terbesar di dunia, memerlukan upaya refocusing dalam pengembangannya dengan didukung oleh digitalisasi melalui QRIS dan BI Fast.

"Perlu pengembangan pusat keuangan syariah seperti perbankan dan unit-unit usaha syariah berbarengan dengan keuangan sosial syariah seperti zakat, infaq dan sedekah produktif," kata Perry Warjiyo.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut menyampaikan dukungannya dalam mendorong percepatan perluasan ekonomi dan keuangan syariah guna membumikan ekonomi syariah di Jawa Timur. Khofifah mengungkapkan pengembangan ekonomi syariah harus dimulai dengan membangun kapabilitas pelaku usaha terkait utamanya dari sisi UMKM. "Hal ini diwujudkan melalui program pembinaan, dukungan pembiayaan, serta aspek lainnya sehingga resonansi pengembangan di tataran eksyar nasional semakin kuat dan berdaya untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif," kata dia.

FESyar Jawa 2022 mengangkat tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa untuk Memperkuat Pemilihan Ekonomi Jawa yang Inklusif". FESyar Jawa merupakan rangkaian kegiatan road to Indonesia sharia economic festival (ISEF) ke-9 yang akan diselenggarakan pada 5-9 Oktober Oktober 2022 di Jakarta.

Sumber: BeritaSatu.com