Rusia Ancam Hentikan Pasokan Migas, Harga Minyak Mentah Dunia Naik

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Jumat pagi di Asia (9//9/2022), bangkit dari level terendah tujuh bulan, setelah Rusia mengancam akan menghentikan ekspor minyak dan gas ke beberapa pembeli.

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) terangkat 0,37%, menjadi US$ 83,85 per barel di New York Mercantile Exchange.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 0,59% menjadi ditutup di US$ 89,68 per barel di London ICE Futures Exchange.

Harga minyak naik setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam untuk menghentikan ekspor minyak dan gas jika batas harga diberlakukan oleh pembeli Eropa.

Uni Eropa mengusulkan pembatasan harga gas Rusia, meningkatkan risiko penjatahan energi di musim dingin ini jika Moskow merealisasikan ancamannya. Gazprom Rusia telah menghentikan aliran dari pipa gas Nord Stream 1.

