Harga Minyak Bertambah 3% Dibayangi Ancaman Pasokan

Chiciago, Beritasatu.com - Harga minyak naik lebih 3% pada Jumat (9/9/2022) didukung ancaman pengurangan pasokan, meskipun catat penurunan mingguan kedua karena kenaikan suku bunga agresif dan pembatasan Covid-19 Tiongkok sehingga membebani prospek permintaan.

Harga minyak mentah Brent naik US$ 3,30, atau 3,7%, menjadi US$ 92,45 per barel. Sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah US$ 3,11, atau 3,7%, menjadi US$ 86,65 per barel.

Kenaikan harga minyak dipicu pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengancam akan menghentikan ekspor minyak dan gas ke Eropa. Harga minyak juga naik karena rencana pemangkasan produksi minyak OPEC+ yang diumumkan minggu ini.

"Selama beberapa bulan mendatang, Barat harus menghadapi risiko kehilangan pasokan energi Rusia dan melonjaknya harga minyak," kata pialang minyak PVM, Stephen Brennock.

Ditekan kekhawatiran resesi dan permintaan, harga minyak Brent turun tajam dari lonjakan Maret yang mendekati level tertinggi sepanjang masa US$ 147 setelah Rusia menginvasi Ukraina.

Meski harga minyak melambung pada Jumat, kedua patokan minyak mentah catat penurunan mingguan. Brent turun sekitar 0,6% pada minggu ini, sedangkan WTI mengalami penurunan mingguan sebesar 0,3%.

Gubernur Fed Christopher Waller mengatakan pada Jumat bahwa jika bank sentral AS mampu menjaga tingkat pengangguran di bawah 5%, maka The Fed menjadi agresif dalam menurunkan inflasi. Namun setelah itu pengorbanan akan muncul.

"The Fed agresif menaikkan suku bunga, dampaknya ekonomi menerima pukulan," katanya.

Seorang pejabat Departemen Energi AS mengatakan Gedung Putih tidak mempertimbangkan rilis baru Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS saat ini di luar 180 juta barel yang diumumkan Presiden Joe Biden beberapa bulan lalu. Sebelumnya, Menteri Energi Jennifer Granholm mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan kebutuhan untuk rilis SPR lebih lanjut.

Adapun perusahaan jasa energi Baker Hughes Co menyatakan rig minyak AS turun lima menjadi 591 minggu ini, terendah sejak pertengahan Juni, karena pertumbuhan jumlah rig dan produksi telah melambat meskipun harga energi tinggi.

Sementara fakror yang membebani harga adalah kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB) sebesar 75 basis poin minggu ini dan penguncian Covid-19 di Tiongkok. Kota Chengdu memperpanjang penguncian untuk sebagian besar dari 21 juta penduduknya pada Kamis.

Sementara jutaan lainnya di Tiongkok diimbau menghindari perjalanan pada liburan mendatang.

