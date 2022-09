Magna One Agresif Tawarkan Apartemen Celadon Surabaya

Surabaya, Beritasatu.com - Pengembang properti Magna One agresif memasarkan apartemen Celadon di kawasan central business district (CBD) Surabaya Barat.

CEO Blveprint Destinations Very Y Setiady mengatakan, Magna One berencana mengembangkan tiga tower di superblok yang berlokasi di Jalan HR Muhamad Surabaya. Apartemen Celedon adalah satu dari tiga tower yang direncanakan.

"Superblok ini telah dan sedang kami bangun untuk office, apartemen, SOHO, dan lifestyle mall," kata Very di acara pembukaan Marketing Paviliun Celadon, Surabaya, Jumat (9/9/2022).

Very mengatakan, pasar hunian vertikal apalagi dengan konsep mixed use banyak diminati masyarakat perkotaan. Apalagi sejak pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang memilih work from home.

"Kami membangun sebanyak 509 unit apartemen, dan 205 unit serviced apartment, juga office dan SOHO," ungkapnya.

Very menjelaskan, untuk unit apartemen menawarkan beragam tipe dengan luasan berbeda, mulai 61,5 meter persegi hingga 177 meter persegi, dengan rentang harga mulai Rp 1 miliar hingga Rp 7 miliar.

"Harga itu sangat worth it karena lokasinya paling dekat dengan bundaran satelit Surabaya. Selain itu, unit hunian juga sudah ready," terangnya.

Hingga saat ini, kata Very, penjualan apartemen Celadon sudah mencapai 32%. Magna One menargetkan akhir tahun 2022 nanti unit hunian yang ada di apartemen ini sudah terjual 50% hingga 60%.

"Harga jual tentu akan terus naik karena produk kami sudah siap huni. Awal tahun nanti diharapkan pembeli sudah bisa menempati, bersamaan dengan target operasional mal," ujarnya.

Berlokasi strategis di tengah jantung kota Surabaya, Celadon merupakan elemen hunian mewah yang hadir berdampingan dengan bangunan perkantoran dan ritel dari kawasan terintegrasi Magna One yang mengusung tema Work-Live- Play.

Apalagi lokasinya sangat dekat dengan fasilitas-fasilitas penting seperti Rumah Sakit, Sekolah, Golf Course serta Pusat Bisnis terkemuka.

"Adapun yang menjadi pertimbangan utama calon pembeli properti adalah lokasi. Dengan lokasi yang strategis dan terbentuk karena berdekatan dengan hunian dan pusat bisnis, kami optimistis apartemen Celadon akan diminati bukan saja masyarakat Surabaya dan sekitarnya, tapi juga luar kota seperti Jakarta, Makasar dan lainnya,” tandasnya.

Sumber: Investor Daily