Gandeng Huayou, Vale Investasi US$ 6,3 M di Dua Proyek Ini

Jakarta, Beritasatu.com- Setelah bekerja sama dengan Tisco dan Xinhai dalam proyek Blok Bahodopi senilai US$ 2,1 miliar, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menggarap proyek dengan nilai US$ 6,3 miliar di blok Sorowako, Sulawesi Selatan dan Pomala, Sulawesi Tenggara dengan menggandeng Huayuo.

Hal ini terungkap dalam materi paparan publik perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) belum lama ini. Dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa proyek yang bernama Sorowako Limonite Project tersebut akan membangun pabrik pengolahan nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebesar US$ 1,8 miliar.

Manajemen Vale Indonesia menyebutkan, di proyek Sorowako ini perseroan akan memanfaatkan bijih limonit. Untu itu, Vale akan membangun pabrik dengan menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) yang akan memiliki kapasitas produksi tahunan 60.000 ton nikel dalam Mixed Hydroxide Precipitate (MSP) dan tanpa menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit listrik.

Seperti pada proyek-proyek yang sebelumnya, dalam membangun pabrik ini perseroan bekerja sama dengan Huayuo. Perseroan juga berencana untuk menggandeng pabrikan mobil listrik global lainnya. “Jumlah investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan akan lebih besar, dengan demikian ekonomi negara dan daerah akan naik. Selain itu, proyek ini dapat membantu mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam nikel kita,” jelas perseroan, Minggu (11/9/22).

Dengan mitra yang sama, perseroan juga akan membangun fasilitas pengolahan di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Pabrik yang dibangun akan menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) berkapasitas produksi tahunan 120.000 ton nikel dalam MSP. Pabrik ini akan memanfaatkan bijih limonit dari Blok Pomalaa yang akan dioperasikan sepenuhnya oleh PT Vale dengan cut-off grade 0,8% yang terendah di Indonesia untuk memaksimalkan konservasi mineral.

Dalam proyek ini perseroan bersama dengan Huayou juga berkomitmen untuk tidak menggunakan batu bara sebagai sumber tenaga listrik sebagai sikap atas perubahan iklim. Vale dan Huayou masih dalam proses mendiskusikan rencana pembangunan fasilitas teknologi rendah karbon lewat rotary kiln-electric furnace (RKEF) di Pomalaa untuk memanfaatkan bijih saprolit Blok Pomalaa.

Dalam dua proyek tersebut, Vale Indonesia akan memiliki dan mengoperasikan 100% dari tambang. Sedangkan pabrik yang dibangun itu merupakan hasil joint venture antara perseroan dan Huayou dengan kepemilikan perseroan sebesar 30%.

Sementara itu, pada 21 Juli 2022 lalu perseroan kembali mendapatkan mitra baru yakni sebuah perusahaan otomotif asal Amerika Serikat yakni Ford Motor Company Co. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation untuk membangun pabrik HPAL di Pomalaa dengan target kapasitas 120.000 ton per tahun. Dengan adanya mitra baru, maka susunan pemegang saham akhir yaitu PT Vale 30%, Huayou 53% dan Ford 17%. Huayou akan melakukan konstruksi dan menjadi operator dari pabrik HPAL. PT Vale akan mensuplai bijih limonit yang dibutuhkan. Target penyelesaian konstruksi di tahun 2025.

Terakhir, pada proyek Blok Bahodopi, Vale Indonesia Tbk (INCO) menggandeng dua perusahaan asing asal Tiongkok dan Taiwan yakni Shandong Xinhai Technology Co Ltd (Xinhai) dan China Taiyuan Iron & Steel (Group) Co Ltd (TISCO) untuk membangun fasilitas pengolahan nikel di Sambalagi, Sulawesi Tengah.

