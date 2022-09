Arah IHSG Sepekan, Jangan Lupa Pantau ADRO hingga UNTR

Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi bergerak bervariasi dengan kecenderungan menguat dalam sepekan ke depan, dengan kisaran pergerakan pada level 7.155 sebagai support dan 7.288 sebagai resistance.

Investor pun disarankan mencermati saham sektor barang baku, barang konsumen, energi, kesehatan, industri, properti, dan teknologi “Untuk sepekan ke depan, IHSG secara teknikal masih diproyeksikan mixed to higher,” kata Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta kepada Investor Daily, Minggu (11/9/2022).

Prediksi tersebut diperkirakan bakal dipengaruhi oleh sentimen global yang masih berkaitan dengan komitmen The Fed dalam menurunkan inflasi yang tinggi dan persisten, salah satunya penaikan suku bunga acuan The Fed.

Masih dari pengaruh global, perang Rusia-Ukraina, rilis GDP Inggris, rilis US maupun UK CPI dan Core CPI, serta rilis US retail sales and core retail sales diprediksi akan turut memengaruhi IHSG sepekan.

Dari dalam negeri, IHSG juga diprediksi akan turut bereaksi terhadap rilis ...

Sumber: Investor Daily